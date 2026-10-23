Tohle jsou prý nejlepší řezy na světě – korpus, jemný krém a božská pusinková vrstva. Jednou ochutnáte a jiný dezert už chtít nebudete

Pusinkové řezy s vanilkovým krémem představují naprostou korunu cukrářského umění, která promění každou nedělní kávu nebo sváteční rodinné setkání v nezapomenutelný zážitek. Spojení křupavé pusinkové kůrky, lahodně nadýchané šlehačkové náplně a jemného korpusu vytváří dokonalou souhru textur a chutí, jež pohladí smysly a vyvolá okamžitou chuť na další kousek.
Spojení pečlivě šlehaného sněhu z bílků a krémových náplní má bohatou tradici v evropském cukrářství, přičemž tento typ dezertu do značné míry vychází z populárních skandinávských a německých moučníků, jako je slavný
Verdens beste neboli „nejlepší dort na světě“. V naší domácí kuchyni si tyto pečené sněhové vrstvy získaly obrovskou oblibu pro svou vizuální eleganci a nadýchanost, která nahrazuje těžké máslové dorty. Pečené mandle na povrchu navíc dodávají ikonický oříškový tón, který mistrovsky vyvažuje jemnou sladkost vanilky a poctivé smetany.
Tento luxusní dezert nabízí široký prostor pro vaši fantazii a kreativní úpravy. Mezi vrstvu vanilkového krému a pečeného korpusu můžete schovat čerstvé maliny, ostružiny nebo plátky jahod, které moučníku dodají osvěžující ovocnou kyselinku. Místo klasických mandlových plátků lze povrch posypat jemně nasekanými lískovými či vlašskými ořechy. Pokud milujete výraznější chuťové tóny, do samotného krému se skvěle hodí kapka kvalitního rumu, bourbon vanilka nebo troška kávového likéru. Získáte tak originální obměnu, která vždy spolehlivě okouzlí všechny vaše hosty.
Začněte s přípravou krému. V rendlíku vyšlehejte vejce s klasickým a vanilkovým cukrem do světlé pěny. Přidejte škrob, mléko a ingredience důkladně zamíchejte.
Směs zahřívejte 2–3 minuty, a jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu. Poté vzniklý krém odstavte z tepla a vmíchejte do něj máslo, které nechte rozpustit.
Krém přendejte do mísy, zakryjte ho potravinovou fólií a vložte ho na 2 hodiny do lednice.
Tip: Aby na krému nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Mezitím připravte těsto na korpus. Máslo šlehejte s cukrem asi 2–3 minuty. Jakmile získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj vaječné žloutky, jeden po druhém.
Do směsi vešlehejte mléko, a jakmile se ingredience propojí, také mouku s kypřicím práškem do pečiva ve dvou dávkách.
Poznámka: Aby vzniklo těsto bez hrudek, suché ingredience prosejte.
Těsto prozatím odložte stranou a připravte pusinkovou vrstvu. V samostatné míse vyšlehejte vaječné bílky s vanilkovým cukrem, špetkou soli a citronovou šťávou.
Za stálého šlehání přidejte cukr v několika dávkách a vytvořte tuhou pusinkovou hmotu. Těsto rozprostřete na plech pokrytý pečicím papírem a naneste na něj pusinkovou vrstvu, kterou uhlaďte.
Dezert posypte nasekanými mandlemi a pečte ho v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 35–40 minut. Upečený korpus pak nechte vychladnout. Mezitím vyšlehejte smetanu dotuha a poté do ní vešlehejte základ na krém.
První část korpusu pokryjte krémem, který zakryjte druhou částí korpusu. Dezert poté vložte na 2–3 hodiny do lednice. Nakonec vyšlehejte smetanu se smetanovým sýrem a směsí ozdobte strany vychlazeného dezertu.
Pusinkové řezy s vanilkovým krémem můžete ihned servírovat nakrájené na kousky. Do té doby je uchovávejte ve vzduchotěsném obalu v lednici.
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Zdroj receptu: Olga Miros
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato