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Tohle je povinnost pro každého filmového fanouška: Ve čtvrtek ve 20:00 vytáhne Prima MAX strhující kriminální podívanou

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Dennívýzva
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Ticho zapadlého severočeského městečka protne děsivý nález pod skalním masivem. Mezi vesničany se okamžitě šíří panika, protože v okolí operuje nepolapitelný vrah a podezřelým se stává prakticky každý ze sousedů.
Tohle je povinnost pro každého filmového fanouška: Ve čtvrtek ve 20:00 vytáhne Prima MAX strhující kriminální podívanou

Tohle je povinnost pro každého filmového fanouška: Ve čtvrtek ve 20:00 vytáhne Prima MAX strhující kriminální podívanou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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