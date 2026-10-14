Tohle je povinnost pro každého filmového fanouška: Ve čtvrtek ve 20:00 vytáhne Prima MAX strhující kriminální podívanou

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Čtvrtek večer. Pracovní týden vás vyždímal, ale ještě to není konec. Potřebujete vypnout, jenže běžné seriály vás už nebaví. Co kdybyste místo toho zažili napětí, které vám nedovolí ani mrknout? Představení bez kompromisů, kde se nebojí ticha, temných lesů a lidské zkaženosti.
Tohle není akční podívaná s honičkami. Tohle je psychologický souboj s vrahem, který se skrývá mezi sousedy. Thriller, kde každý může být tím, kdo má krev na rukou.
Tragédie pod skalním masivem odhaluje jméno legendy
Poklidný život v zapadlém městečku Dubá se v mžiku promění v tísnivou noční můru. Pod strmou skálou je nalezeno bezvládné tělo malého chlapce. Venkovskou idylu vystřídá všudypřítomný strach.
Film Po stopách krve z roku 1969 natočil režisér Petr Schulhoff. V hlavní roli legendárního vyšetřovatele majora VB Kalaše září Rudolf Hrušínský, který do postavy vtiskl obrovské charisma a stoický klid. Tentokrát musí pracovat sám, bez svého obvyklého parťáka.
Vzduch v okolí ponurých severočeských lesů hustne s každou další hodinou. Kriminalista naráží na neprostupnou zeď křivých svědectví, falešných alibi a hluboko zakořeněných místních tajemství. V atmosféře plné podezřívavosti může být strůjcem neštěstí prakticky kterýkoliv z obyvatel.
Skutečný případ, který otřásl Prahou
Málokdo ví, že příběh vychází ze skutečného otřesného případu z roku 1966. Pachatelem byl promítač Jaroslav Papež z pražského kina Metro. Odborným poradcem natáčení se stal legendární šéf pražské mordparty Karel Kalivoda, který zároveň posloužil jako reálný předobraz samotného majora Kalaše.
Během příprav se v produkčních plánech Barrandova používaly pracovní názvy Krev nebo Vrah na volné noze. Schulhoff záměrně obsadil vedle Hrušínského méně známé tváře a neherce, aby dosáhl téměř dokumentární atmosféry.
Ve filmu se objevuje Hana Brejchová jako hostinská Vlasta, Milada Ježková v roli Šindlerové, Vladimír Ptáček jako poručík Vlach nebo Ilja Prachař coby podplukovník Tesař. Mezi diváky dodnes koluje mýtus, že vyšetřuje známá dvojice Kalaš a Varga. Ve skutečnosti se však Radoslav Brzobohatý v tomto díle vůbec neobjevuje.
Geniální psychologická past místo násilí
Kriminalistická práce ve filmu stojí na precizním postupu bez jakéhokoliv fyzického nátlaku. Závěrečné usvědčení pachatele přichází skrze geniálně nastraženou psychologickou past.
Vyšetřovatel využije tmu výslechové místnosti a překvapivé promítnutí tajně pořízeného vizuálního záznamu. Tímto šachovým tahem definitivně prolomí chladnokrevné zapírání podezřelého. Scéna funguje dodnes jako mistrovská ukázka vyšetřovacího umění.
Temná atmosféra, která nezestárla ani po dekádách
Jeden z věrných diváků to shrnuje výstižně: „Jedna z nejlepších a nejtemnějších českých kriminálek všech dob. Rudolf Hrušínský hraje svého majora Kalaše s neskutečným charismatem a ponurá venkovská atmosféra funguje i po desítkách let naprosto spolehlivě,“ říká fanoušek na diskusním fóru.
Zdroj: youtube.com
Mimořádnou kvalitu potvrzují i experti z Národního filmového archivu. Ti zdůrazňují, že Schulhoff vytvořil prototyp klasické české detektivky, jejíž síla spočívá v odklonu od dobové ideologie k čistě procedurálnímu vyšetřování a v nepopiratelném hereckém mistrovství.
Snímek Po stopách krve vysílá televizní stanice Prima MAX v čtvrtek 15. 10. 2026 od 20:00 do 22:00. Devadesát čtyři minut napětí, které vás přikuje k obrazovce. Dáte si to?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská