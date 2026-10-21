Tohle je povinnost pro každého filmového fanouška: Ve čtvrtek v 10:30 vysílá Nova Cinema mimořádnou podívanou

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Čtvrtek bývá zrádný. Pracovní týden vám už leží na ramenou, do víkendu zbývá poslední krok a energie ubývá s každým e-mailem. Právě v takové chvíli zabere jediný lék: vřelá komedie s hvězdným obsazením, nezapomenutelnými hláškami a příběhem, který hřeje u srdce.
Dnes vám nabízíme romantický příběh o ctižádostivém muži, který mířil za slávou a bohatstvím. Osud mu ale do cesty postavil zapadlou silnici a jediný okamžik nepozornosti. Co se stalo potom, dojímá diváky už přes třicet let.
Jedna sekunda a konec velkých plánů
Film, o kterém je řeč, se jmenuje Doktor Hollywood (v originále Doc Hollywood) a vznikl v roce 1991. Režíroval ho Michael Caton-Jones. V hlavní roli září Michael J. Fox, po boku mu stojí Julie Warner, Woody Harrelson, Barnard Hughes, David Ogden Stiers a Bridget Fonda.
Mladý, špičkově vyškolený chirurg se žene v autě do Beverly Hills. Čeká tam nablýskaná klinika, sláva i peníze. Pak ale havaruje v jihoamerickém městečku a místní soudce mu nekompromisně nařídí veřejně prospěšné práce.
Zapadákov, kterým původně pohrdal, ukrývá víc, než by čekal. Doktor musí zkrotit svou pýchu a vyrovnat se i s city k tajemné ženě. Podaří se mu uniknout za vidinou bohatství, nebo podlehne kouzlu místa a přehodnotí celý svůj život?
Zákulisí: role, která byla osudem
Pro představitele hlavní role byl projekt mimořádně osobní. Během natáčení v roce 1990 si Michael J. Fox při scénách za volantem poprvé všiml drobných samovolných záškubů v malíčku. Ty záhy vedly k lékařské diagnóze.
Dnes je jeho příběh příkladem vytrvalosti. Městečko Micanopy na Floridě, kde se natáčelo, si film každoročně připomíná akcí „Doc Hollywood Days“. Výtěžek putuje na výzkum Parkinsonovy nemoci do Nadace Michaela J. Foxe.
Zábavné je i zákulisní popíchnutí, které se dostalo do filmu. Když postavy Woodyho Harrelsona a Bridget Fondy v baru zahlédnou známou tvář a padne otázka, zda jde o filmovou hvězdu, odpoví Harrelson: „Ne, to je jen Ted Danson.“ Šlo o přátelský žertík na adresu jeho tehdejšího kolegy ze seriálu Na zdraví.
Úspěch, který přetrval
Rozpočet 20 milionů dolarů odpovídá po započtení inflace dnešním zhruba 45 milionům. Film v zámořských kinech utržil přes 54 milionů dolarů a stal se velkým komerčním úspěchem. Potvrdil také, že hlavní hvězda patří k nejvýraznějším komediálním tvářím své doby.
Roky se navíc šíří spekulace, že z podobného základu vyšel animovaný hit Auta od studia Pixar. Namyšlený mladík v rychlém červeném voze, nehoda v zapadákově, veřejné práce a objevení pravých hodnot. Jde o klasický vyprávěcí archetyp a podle podkladů šlo o záměrnou poctu.
Diváci film milují dodnes. Jeden z nich o něm píše: „Pohodová, neskutečně lidská devadesátková komedie s obrovským srdcem. Michael J. Fox má přirozené charisma a prostředí jižanského maloměsta vás dokonale pohladí po duši.“
Režisér Michael Caton-Jones s odstupem času vzpomínal, že hlavní hvězda byla na place absolutní profesionál a srdce celého týmu. Film podle něj funguje i dnes, protože nesází na laciné triky, ale na poctivou atmosféru pospolitosti a vřelosti.
Zdroj: youtube.com
Ideální dávka pohody na čtvrteční dopoledne
Pokud potřebujete na chvíli zpomalit a nechat se unést příběhem o tom, že zbloudit může být největší štěstí, máte jasno. Komedii Doktor Hollywood vysílá ve čtvrtek 22. října 2026 od 10:30 do 12:50 stanice Nova Cinema.
A jak je to s vámi? Zažili jste někdy zdánlivě špatný okamžik, který se nakonec ukázal jako ten nejlepší obrat vašeho života? Podělte se o něj, rádi si ho přečteme.
Zdroje článku: csfd.cz, en.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná