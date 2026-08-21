„Tohle je hybridní válka.“ Von der Leyen po incidentu v Rumunsku volá po silnější obraně EU

Rumunsko ve čtvrtek zničilo námořní dron s výbušninami, který se přiblížil k projektu těžby plynu Neptun Deep v Černém moři. Podle rumunského prezidenta Nicușora Dana jde o další z řady „nezodpovědných incidentů“ ze strany Ruska. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen událost označila za součást „hybridní války“.
Dron se podle rumunského ministra obrany Radu Miruțy nacházel několik stovek metrů od těžební platformy Neptun Deep v rumunské výlučné ekonomické zóně, zhruba 80 námořních mil východně od přístavního města Constanța.
Rumunsko na místo vyslalo dvě stíhačky F-16, které dron zasáhly, uvedl Miruță. Dron kompletně zničila vojenská loď, která na místo rovněž doplula. Podle pozdějšího vyjádření ministra zařízení obsahovalo výbušniny.
Rumunsko předtím požádalo o podporu na úrovni NATO. Pobřežní stráž na dron upozornila ministerstvo obrany, které následně vytvořilo velitelské stanoviště a požádalo o podporu spojenců, uvedl ministr podle agentury Reuters.
Rumunsko ukazuje na Moskvu
Původ dronu zatím není potvrzený. Ukrajina podle Miruțy uvedla, že zařízení nepatřilo jejím ozbrojeným silám. Ruská vláda se k incidentu bezprostředně nevyjádřila.
Rumunský prezident Nicușor Dan přesto z incidentu přímo obvinil Rusko.
„Důrazně odsuzuji zintenzivnění těchto typů nezodpovědných incidentů ze strany Ruské federace,“ uvedl na Facebooku. Rumunsko podle něj zůstává společně se spojenci v NATO připravené bránit své území a čelit podobným výzvám.
Incident přichází v době, kdy Rumunsko upozorňuje na rostoucí rizika pro kritickou infrastrukturu v Černém moři. Země v posledních letech zaznamenala opakované případy narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony a také výskyt námořních min na důležitých obchodních a energetických trasách.
Začátkem srpna rumunští vojenští potápěči zničili dva drony typu Gerbera, které se pohybovaly ve výlučné ekonomické zóně poblíž Neptun Deep. Podle Reuters šlo o podobný incident jako ve čtvrtek.
Von der Leyen mluví o hybridní válce
Předsedkyně Evropské komise v reakci na incident opět vyzvala k posílení evropských obranných kapacit.
„Probíhá stupňující se kampaň hrozeb, která znejišťuje naše občany a snaží se rozdělit naši Unii,“ uvedla na síti X. Událost označila za „hybridní válku“. Na rozdíl od rumunského prezidenta však Rusko jako původce incidentu nejmenovala.
Podle šéfky Komise musí EU posílit svou schopnost odrazovat provokace a agresi. Zároveň odkázala na iniciativu Eastern Flank Watch, která má mimo jiné pomoci zvýšit evropskou výrobu obranných technologií a kapacit potřebných pro členské státy.
Incident u Neptun Deep tak přichází v době, kdy se ochrana kritické infrastruktury na východním křídle NATO stává stále důležitější součástí evropské bezpečnostní politiky.
Válka na Ukrajině i proměňující se vztahy se Spojenými státy urychlily v Evropě změny, které byly ještě před několika lety těžko představitelné.
Klíčový plynový projekt
Neptun Deep patří mezi nejvýznamnější energetické projekty Rumunska. Na projektu se podílejí společnost OMV Petrom a státní producent plynu Romgaz. Těžba má začít v roce 2027 a projekt má z Rumunska udělat největšího producenta zemního plynu v Evropské unii, uvádí Reuters.
Právě ochrana infrastruktury v Černém moři proto získává na významu. Rumunská, bulharská a turecká námořní síla už podle Reuters zneškodnila více než 150 min, které se dostaly do oblasti obchodních tras.
Tři země se v červenci dohodly také na rozšíření společné jednotky pro odminování Černého moře. Její úkoly nově zahrnují i ochranu kritické infrastruktury.