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„Tohle je hybridní válka.“ Von der Leyen po incidentu v Rumunsku volá po silnější obraně EU

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Rumunsko zničilo dron s výbušninami u plynového projektu Neptun Deep. Von der Leyen incident označila za „hybridní válku“ a varovala před kampaní hrozeb.
„Tohle je hybridní válka.“ Von der Leyen po incidentu v Rumunsku volá po silnější obraně EU

„Tohle je hybridní válka.“ Von der Leyen po incidentu v Rumunsku volá po silnější obraně EU

Zdroj: Update EU
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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