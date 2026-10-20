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Tohle hovězí se švestkami a vínem je naprostá bomba – maso jde krájet klidně lžící a omáčka má sílu jako řemen

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Jemné hovězí maso, červené víno a švestky se v tomto receptu skvěle doplňují. Bohatá omáčka chutná nejlépe s domácími noky.
Tohle hovězí se švestkami a vínem je naprostá bomba – maso jde krájet klidně lžící a omáčka má sílu jako řemen

Tohle hovězí se švestkami a vínem je naprostá bomba – maso jde krájet klidně lžící a omáčka má sílu jako řemen

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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