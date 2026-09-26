Tohle dělá s těstovinami každá Italka: Omáčka pak drží a chutná jako z restaurace, Češky to zatím neznají

Uvařit těstoviny zvládne skoro každý. Proč ale doma málokdy chutnají tak jako v dobré italské restauraci, kde omáčka obalí každou jednotlivou nudli a nesteče na dno talíře? Rozdíl nedělá drahá surovina ani tajný recept. Stojí za ním jediný krok, který se u nás běžně vynechává a bez kterého se v Itálii neobejde žádná kuchyně.
Celé kouzlo se odehrává v pánvi
Většina domácností to má stejně. Těstoviny se uvaří v hrnci, slijí do cedníku a teprve na talíři se přelijí omáčkou. A právě tady se láme chleba. Italové těstoviny s omáčkou spojí ještě v pánvi a nechají je pár desítek vteřin dojít společně. Téhle technice se říká mantecatura a v italských kuchyních patří k naprostému základu.
Postup je přitom jednoduchý:
Těstoviny vyndáte z vody o něco dřív, než jsou úplně měkké, tedy ve stavu al dente, kdy uvnitř zůstávají lehce pevné. Přesunete je rovnou do pánve, kde už bublá rozehřátá omáčka, a mícháte nebo kroužíte pánví. Nudle se v horku dovaří, nasáknou chuť omáčky a obalí se do ní ze všech stran. Přečtěte si také: Kolik si vydělá brigádník krájením salátů v Londýně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Výsledkem je talíř, kde každé sousto nese stejnou chuť a omáčka nikde nesteče stranou.
Vodu z těstovin nevylévejte, je to poklad
Zkušený kuchař si těsně před slitím nabere naběračku vody, ve které se nudle vařily. Vypadá obyčejně, ale je plná škrobu, který se z těstovin během varu uvolnil. Právě proto bývá mléčně zakalená. A ten škrob je tajná ingredience, po které tolik lidí marně pátrá.
Jakmile trochu téhle vody přilijete do pánve, kde už je nějaký tuk, ať jde o olivový olej, kousek másla nebo strouhaný sýr, škrob obě složky sváže do hladké emulze. Omáčka rázem zhoustne, získá lesk a začne se na těstovinách držet jako přilepená. Přilévejte ji po troškách a průběžně míchejte, dokud nemá omáčka správnou hebkou konzistenci. Když je hustá až moc, stačí kapka čisté vody navíc.
Přečtěte si také: Teflonové pánve mizí z českých kuchyní. Nahrazuje je 1 materiál, na kterém vařily naše babičky Olej a proplachování celou snahu zničí
Dvě rozšířené české zvyklosti dokážou tenhle efekt spolehlivě pohřbít. Ta první je přidávání oleje do vroucí vody v naději, že se nudle neslepí. Olej se ale usadí na povrchu těstovin, obalí je kluzkým filmem a omáčka pak po nich sklouzne rovnou na talíř. Italské kuchyně proto olej do vroucí vody nedávají.
Druhým prohřeškem je proplachování hotových těstovin pod tekoucí vodou, obzvlášť tou studenou. Právě tím spláchnete škrobovou vrstvu, díky které má omáčka na čem držet. Propláchnutá pasta zůstane hladká a nechá omáčku sklouznout. Výjimka existuje jediná, a to když z těstovin chystáte studený salát a potřebujete zastavit vaření.
Krémovou omáčku zvládnete i bez smetany
Hodně lidí věří, že za krémovou italskou omáčkou stojí pořádná dávka smetany. Opak je pravdou. Nejlepším důkazem je klasická římská carbonara, jejíž konzistence je sametová, a smetana se v jejím receptu neobjeví vůbec. Její hebkost obstará právě škrob z vody spolu s tvrdým sýrem, nejčastěji s pecorinem nebo parmazánem.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Krémovou konzistenci dodá italské omáčce tvrdý sýr spolu se škrobem z vody, i bez přidané smetany. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kousek nastrouhaného sýra přidaný do pánve na závěr omáčku ještě zahustí a dodá jí výraznější chuť. Chuť samotných těstovin přitom zůstane výrazná a nepřebije ji těžká tučná vrstva. Přidávat do pasty velké množství smetany, jak to dělá řada tuzemských restaurací, tedy vůbec není potřeba.
Pár drobností, na kterých to celé stojí
Aby technika fungovala, musí sedět i základ:
Těstoviny potřebují v hrnci dostatek prostoru, počítejte zhruba s litrem vody na každých sto gramů, aby se uvařily rovnoměrně a škrob se měl kam rozptýlit. Vodu osolte vydatně, až když začne vřít. Má být slaná skoro jako mořská, tedy přibližně lžíce soli na litr, protože právě tady těstoviny získávají chuť zevnitř. Hlídejte si čas a raději ochutnávejte, převařená pasta se rozbředne a omáčku už neudrží. Vyplatí se ladit i tvar. Rýhované a duté kousky, třeba fusilli, penne nebo kolínka, udrží hustší základ i s kousky masa nebo zeleniny, protože ho zachytí i uvnitř. K lehčím a rajčatovým omáčkám se hodí spíš hladké a dlouhé špagety či tagliatelle.
Zdroje: https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/italie-testoviny-omacky-recept/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/tajemstvi-al-dente-aneb-jak-uvarit-testoviny-jako-italove, https://fresh.iprima.cz/magazin/5-veci-ktere-pri-vareni-testovin-mozna-delate-spatne-468045, http://naitalskefarme.cz/jak-spravne-uvarit-testoviny/, https://www.toprecepty.cz/clanky/3501-pasta-a-basta-jak-uvarit-testoviny-jako-ital-figlem-je-dat-je-do-vody-ve-spravny-okamzik-a-pak-ihned-zamichat-co-jeste-nepodcenit/, https://michaelasticova.cz/tajemstvi-italske-mantecatury-cesta-ke-kremovym-testovinam-bez-smetany/