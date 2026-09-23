Tohle bolí: OnePlus 16 má baterii 9 000 mAh a displej 165 Hz. Jenže je tu háček, který zkazí radost většině zájemců v Evropě

Dne 17. září 2026 OnePlus zveřejnil na čínských sociálních sítích oficiální teaser svého chystaného modelu 16. Čísla, která z něj vyčteme a která potvrzují i předchozí úniky, jsou mimořádná: baterie 9 000 mAh, displej s obnovovací frekvencí 165 Hz a podle leakerů i dosud neoznámený čip označovaný jako Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Jenže háček je jinde než v parametrech. OnePlus 16. července 2026
oficiálně oznámil, že v Evropě a Severní Americe přestává uvádět nové produkty. Pro většinu evropských zájemců to znamená jediné: telefon, který vypadá jako jedna z nejzajímavějších vlajek podzimu, si v běžném obchodě nekoupí. Zbývá dovoz z Číny se vším, co k němu patří: DPH, celní řízení a nejistá záruka. Baterie, která nemá v Evropě konkurenci
Devět tisíc miliampérhodin. To číslo stojí za zasazení do kontextu, protože samo o sobě říká málo. OnePlus 15, který firma oficiálně představila 13. listopadu 2025, má baterii 7 300 mAh a už ta byla na poměry vlajkových telefonů nadstandardní. OnePlus 16 přidává dalších 1 700 mAh, tedy zhruba 23 % kapacity navíc.
Srovnání s tím, co si dnes český zákazník může normálně koupit, je ještě výmluvnější:
Model Baterie Displej Oficiální prodej v ČR Samsung Galaxy S26 Ultra 5 000 mAh 120 Hz ano HONOR Magic7 Pro 5 270 mAh 120 Hz ano ASUS ROG Phone 9 5 800 mAh 185 Hz ano REDMAGIC 10S Pro 7 050 mAh 144 Hz ano (EU) OnePlus 16 9 000 mAh 165 Hz ne
Ani herní REDMAGIC 10S Pro, který je v Evropě oficiálně dostupný a cílí na maximální výdrž, se na devět tisíc nedostává. OnePlus 16 by tak kapacitou baterie stál mimo celý evropský mainstream, kdyby se tu oficiálně prodával.
165 Hz a herní ambice
Displej s frekvencí 165 Hz znamená 165 překreslení obrazu za sekundu. V praxi to přináší plynulejší pohyb a scrollování, ale hlavní výhodu pocítí hráči: obraz může působit plynuleji a rychlé pohyby jsou zobrazeny s menším časovým odstupem. OnePlus tuto frekvenci nasadil už u patnáctky, kde ji prezentoval jako klíčový herní parametr. U šestnáctky jde část úniků ještě dál a zmiňuje až 185 Hz v herních scénářích, to ale zatím není potvrzený finální údaj.
Z oficiálně dostupných telefonů v Česku nabízí srovnatelnou frekvenci ASUS ROG Phone 9 se svými 185 Hz. Mainstreamové vlajky jako Samsung Galaxy S26 Ultra nebo HONOR Magic7 Pro zůstávají na 120 Hz. OnePlus 16 by se tedy řadil přesně mezi herní specialisty a běžné top modely, tedy do pozice, kterou si v Evropě už neodpracuje.
Proč OnePlus odešel a co to znamená pro Česko
Časová osa ukazuje, jak rychle se situace změnila. Ještě 7. ledna 2025 OnePlus normálně spouštěl evropské uvedení řady OnePlus 13. V listopadu 2025 uvedl OnePlus 15 v Severní Americe. A 16. července 2026 firma na svém komunitním fóru i na
oficiální evropské stránce oznámila konec uvádění nových produktů v Evropě a Severní Americe.
Podle mediálního briefingu, který firma uspořádala ve stejný den, šlo o „dlouhodobou globální produktovou strategii a přesměrování zdrojů na trhy, kde značka vidí největší efekt“. OnePlus výslovně uvedl, že rozhodnutí nebylo vynucené mateřským OPPO ani učiněné narychlo. Pro stávající zákazníky firma slíbila zachování aktualizací, záručního servisu a poprodejní podpory; evropské kanály podpory včetně českého kontaktu zůstávají otevřené. Návrat na evropský trh ale k dnešnímu dni firma nijak neavizovala.
Dovoz je možný, ale pohodlný nebude
Kdo chce OnePlus 16 přesto získat, má jedinou cestu: individuální dovoz z Číny nebo nákup přes zahraničního překupníka. Podle uniklé čínské ceny má základní varianta startovat na 4 999 CNY. Při aktuálním kurzu ČNB (1 CNY = 3,282 Kč) to vychází na zhruba 16 400 Kč bez daně. Po přičtení 21% DPH, které se u dovozu ze zemí mimo EU počítá z celní hodnoty zásilky, se dostáváme na přibližně 19 900 Kč. S dopravou a celním odbavením realisticky spíš na 20 500 až 22 000 Kč za základ. Jde o náš redakční přepočet z neoficiální čínské ceny, skutečná částka se může lišit.
Cena ale není jediný problém. OnePlus v záručních podmínkách uvádí, že bezplatné záruční opravy a výměny platí jen v zemi nebo regionu nákupu. Čínská verze dovezená do Česka tedy nemusí mít snadno dostupný lokální servis. K tomu přistupuje riziko neúplné síťové kompatibility; plná podpora českých LTE a 5G pásem u čínské varianty zatím není veřejně doložená.
Co si místo toho můžete koupit
OnePlus 16 dává smysl sledovat jako ukazatel trendu, kam se posouvají čínské výkonnostní vlajky v oblasti baterií a herních parametrů. Jako nákupní tip ale nefunguje. Kdo hledá velkou baterii a herní výbavu v oficiálním českém prodeji, má nejblíž k REDMAGIC 10S Pro se 7 050 mAh a 144Hz displejem. Kdo preferuje maximální obnovovací frekvenci, sáhne po ASUS ROG Phone 9 se 185 Hz, byť s menší baterií 5 800 mAh. A kdo chce jednoduše vlajkový telefon s českou zárukou a servisem, může zvolit Samsung Galaxy S26 Ultra nebo HONOR Magic7 Pro, jen s výrazně menší baterií.
Devět tisíc miliampérhodin v kapse zní jako sen. Pro evropského fanouška OnePlus je to ale spíš sen, ze kterého ho probudí celní formulář a absence lokální záruky.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman