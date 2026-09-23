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Tohle bolí: OnePlus 16 má baterii 9 000 mAh a displej 165 Hz. Jenže je tu háček, který zkazí radost většině zájemců v Evropě

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OnePlus 16 míří na čínský trh s baterií o kapacitě 9 000 mAh a 165Hz displejem. Evropa má smůlu, značka tu v červenci 2026 ukončila uvádění novinek.
Android telefon OnePlus 16

Android telefon OnePlus 16

Zdroj: OnePlus
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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