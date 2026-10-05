Točí teprve tři měsíce, ale už si vysloužila přezdívku ledová královna. Nová tvář Ulice odhalila pozadí záhadné Františky

Když se na začátku září 2026 objevila v chodbách seriálového gymnázia nová žákyně, která se nikomu nesvěřuje, od spolužáků si drží odstup a
kolem jejího jména se kupí otázky bez odpovědí, bylo jasné, že Ulice dostala postavu jiného kalibru než obvyklou puberťačku. V nejnovějším dílu zákulisního pořadu Backstage Ulice Simona Jarolímová poprvé podrobněji popsala, co za Františčinou ledovou fasádou vlastně vězí, a ukázalo se, že přezdívka královny mrazu funguje spíš jako štít než jako povahový rys. Propadlý ročník, chybějící otec a gymnázium vybrané mámou
Františka Orlová měla správně sedět ve třetím ročníku. Jenže propadla. Matka jí našla nové gymnázium, kde začíná znovu, o rok starší než většina třídy, bez kamarádů, bez zázemí. Důvod propadnutí seriál zatím neodhalil, což samo o sobě živí diváckou zvědavost.
K tomu přibývá další vrstva: otec v jejím životě fyzicky chybí. Františka si s ním volá, přemlouvá ho, aby přijel. Ty telefonáty jsou jedním z mála momentů, kdy
její hlas ztrácí obvyklou ostrost. Kombinace vytržení z původního prostředí, věkového nepoměru vůči spolužákům a rozpadlé rodiny vytváří koktejl, ze kterého logicky neplyne družná povaha. Plyne z něj obranný val. Proč si Františka pustila k tělu zrovna Michala Klímu
Mezi desítkou studentských tváří si Františka vybrala jednoho člověka, se kterým komunikuje víc než s ostatními, Michala Klímu. Podle Jarolímové je to dáno prostě: jsou stejně staří a
. Oficiální ukázky TV Nova navíc prozrazují, že se společně pouštějí do „spojuje je víc věcí než třeba s Laurou a Koldou“ pátrání po záhadném hráči ZeldenLordovi, což jejich vazbu posouvá od opatrné sympatie ke sdílenému tajemství.
Zajímavý je i kontrast s Ivanem Hudským, druhým nováčkem 22. sezóny. Ivan touží zapadnout, je otevřený, vstřícný, okamžitě hledá cestu do party. Františka dělá pravý opak. Scenáristé tak vytvořili zrcadlový pár: jeden otvírá dveře, druhá je zabouchává. A právě ten zvuk zabouchnutých dveří diváky přitahuje víc.
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Jarolímová v Backstage přiznává, že Františka je její absolutní protiklad. V šatně se směje s kolegyněmi, pak vstoupí před kameru a musí jedné z nich vyčinit do očí. Po „střihu“ se vrací zpátky do přátelského režimu, a ten přechod ji stojí víc energie, než by čekala. „Je mi někdy líto být na ně takhle zlá,“ říká.
Před Ulicí se pohybovala hlavně na tanečním parketu a divadelních prknech: Divadlo U22, Divadelní ateliér Strašnice, Divadlo F. X. Šaldy. Před kamerou se mihla ve videoklipu Monkey Business.
Pro televizní publikum jde o skutečně neznámou tvář, což paradoxně posiluje dojem autenticity: diváci Františku nevidí přes filtr předchozích rolí.
Castingem prošla přes self-tape, který poslala bez velké jistoty, zda se na postavu vůbec hodí. Následoval osobní casting, kde potkala i Karla Klementa, představitele Michala. Ten k její postavě dodal jedinou větu, která leccos naznačuje: „Bude vystrkovat růžky.“
Proč se divácký pohled na Františku brzy změní
Oficiální materiály TV Nova opakovaně zdůrazňují, že Františka ukrývá „nejedno tajemství“ a má „mnohem víc vrstev“, než kolik jich diváci zatím spatřili. Každý díl přidává drobný střípek: telefonát otci, pohled na Michala, věta, která nezapadá do image chladné outsiderky.
Podle nás se divácká optika postupně překlopí. Z nepříjemné nové holky se stane postava s rodinným břemenem, kterému publikum porozumí.
Seriál k tomu směřuje cíleně: nejprve vybudoval odpor, teď začíná odkrývat důvody. A právě ten oblouk, od ledové královny k dívce, která si jen chrání zranitelné místo, bývá v dlouhodobých seriálech nejsilnějším magnetem.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová