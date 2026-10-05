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Točí teprve tři měsíce, ale už si vysloužila přezdívku ledová královna. Nová tvář Ulice odhalila pozadí záhadné Františky

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Studentka Pražské konzervatoře Simona Jarolímová vstoupila do Ulice jako záhadná Františka Orlová, a diváci okamžitě pochopili, proč jí říkají ledová královna.
Točí teprve tři měsíce, ale už si vysloužila přezdívku ledová královna. Nová tvář Ulice odhalila pozadí záhadné Františky

Točí teprve tři měsíce, ale už si vysloužila přezdívku ledová královna. Nová tvář Ulice odhalila pozadí záhadné Františky

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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