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To se Putinovi líbit nebude. Musk souhlasil s využitím Starlinku k útokům v Rusku, rozhodující slovo má Trump

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Elon Musk přestal blokovat myšlenku nasazení Starlinku nad ruským územím. Finální rozhodnutí ale leží na stole Donalda Trumpa.
Elon Musk a Volodymyr Zelenskyj u přijímače Starlinku

Elon Musk a Volodymyr Zelenskyj u přijímače Starlinku

Zdroj: Kancelář prezidenta Ukrajiny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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