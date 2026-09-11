To se prostě nedá, píší diváci o nové české komedii. V kinech na ni skoro nikdo nepřišel, teď to zkouší na Netflixu

Na Netflixu se před několika dny objevila nová česká hororová komedie Tahle párty je DEAD, která měla v kinech premiéru 18. června. Moc se jí však nedařilo, vidělo ji totiž jen 987 diváků. Totálně ujetý kousek mají na svědomí režisér Adam Kůs a scenárista Jan Schweitzer. Hlavní role ztvárnili Petra Zábrodská, Lucie Pokorná, Natálie Dvořáková, Jaroslav Urbanec, Jiří Ployhar, Marko Igonda, Vladimír Polívka, Julie Emily Brychová, Hynek Čermák a Martin Stránský.
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„Pod vrstvu nadsázky, humoru a pestrobarevné stylizace jsme schovali tematicky obsáhlý příběh, jehož hlavním dilematem je výběr těch správných vzorů, kterými se v životě necháme ovlivňovat – ať jsou to rodiče, influenceři, fiktivní postavy, či naše vlastní alter ega,“ uvedl Adam Kůs. „Snažíme se mladému divákovi ukázat, jak důležité je nepřejímat jen cizí názory a myslet vlastní hlavou, aby se z nás nestaly bezduché zombie,“ dodal. Foto: Zita Production Foto: Zita Production O čem je hororová komedie Tahle párty je DEAD?
Když se zodpovědná Alice (Petra Zábrodská), povrchní Sofie (Lucie Pokorná), bohémská Hanka (Natálie Dvořáková) a nejistý Roman (Jaroslav Urbanec) vydávají na
halloweenskou párty, netuší, že právě začíná bláznivá noc plná šílenství a chaosu.
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Řetězec hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombie, policisty (
Jiří Ployhar a Marko Igonda) a frustrovanými herci z romantických komedií ( Vladimír Polívka a Hynek Čermák). Alice na cestě za záchranou své mladší sestry Kristýny (Julie Emily Brychová) zjistí, že skutečné nebezpečí nespočívá ani tak v zombie, jako spíše ve vzájemných předsudcích a špatném výběru životních vzorů. Foto: Zita Production Foto: Zita Production Foto: Zita Production Foto: Zita Production Foto: Zita Production Foto: Zita Production Hodnocení a recenze
Hororvých komedií Češi zrovna moc netočí. Stojí tedy snímek Tahle párty je DEAD za pozornost? Na
ČSFD si vysloužil pouhých 31 %, takže směle dohání filmy Evy Toulové.
„Víceméně amatérská podívaná, která se snaží opisovat od slavnějších filmů a tvůrců a na papíře jí to asi šlo. Film jako takový ale nefunguje prakticky v žádném směru, je na něm vidět, že nebylo moc peněz, a tak nemůže ukázat to, co chce. Tvůrci navíc tlačí herce do nepřirozeného přehrávání a celkově to celé vypadá spíš jako fanouškovská záležitost,“ napsal jeden z diváků.
„Vydržel jsem zhruba do půlky, ale to se prostě nedá. Choking Hazard mi proti tomuhle přišel jako fontána vtipu a akce. Všichni jsou tu jen na*raní, hrát neumí nikdo, a že do tohohle se nechá umluvit i Polívka, mě dost překvapilo,“ poznamenal další.
„Hodně amatérský film, který má celkem dobrý nápad, ale sám neví, čím chce být. Na komedii mi to přišlo absolutně nevtipné a do hororu chybí napětí a hutná atmosféra,“ postěžoval si jiný divák.
„Občas se stane, že film je tak špatně natočen, až je to k smíchu. A v tomto případě jsem se neskutečně bavil,“ doplnil ještě jeden.
Na českou hororovou komedii Tahle párty je DEAD se nyní můžete podívat na Netflixu. Ovšem jen na vlastní nebezpečí.
Zdroje: CinemArt, Kinomaniak, ČSFD