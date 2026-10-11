Tmavé prádlo bledne už po třetím praní, pokud děláte jednu z pěti chyb. Většina lidí přitom netuší, že stačí studená voda a jeden krok navíc

Tmavé prádlo bledne už po třetím praní, pokud děláte jednu z pěti chyb. Většina lidí přitom netuší, že stačí studená voda a jeden krok navícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tmavé prádlo bledne už po třetím praní, pokud děláte jednu z pěti chyb. Většina lidí přitom netuší, že stačí studená voda a jeden krok navícZdroj: Rakoon / Creativ Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 11.10.2026 13:20
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