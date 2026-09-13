„Tlustá holka, co říká, že je spokojená, kecá." Slováková se pustila do obézních žen a lidé jí to vrátili i s úroky

Věta zněla doslova: „Pokud mi tlustá holka napíše, že je sama se sebou spokojená, tak za mě si myslím, že kecá.“ Ve stejném bloku Slováková dodala, že dnešní mládež je obézní a nikdo to nechce slyšet a že do komentářů se vůbec nedívá. Jenže tentokrát se komentáře podívaly za ní. A přinesly s sebou něco, co influencerka s více než 600 tisíci sledujícími na Instagramu asi nečekala: zrcadlo, ve kterém se odrážel její vlastní byznys.
Co přesně řekla a proč to zabolelo víc než obvykle
Výrok padl v rozhovoru pro Glanc, kde se řešila její postava, životní styl a přístup k sebelásce. Slováková obezitu rámovala jako „chabé výmluvy většiny mladých holek“ a tvrdila, že se nadváha omlouvá a bagatelizuje. Vztáhla to i na sebe, když má o pár kilo víc, necítí se dobře a snaží se s tím něco dělat.
Problém nebyl jen v tónu. Problém byl v načasování. Jen pár dní před publikací rozhovoru Slováková vyhlásila casting plus size modelek s minimální váhou 80 kilogramů pro svou značku plavek Neonky. Značku, která se dlouhodobě prezentuje jako inkluzivní, plavky pro všechny postavy, všechny ženy. A najednou tatáž žena, která shání modelky velikosti XXL, veřejně prohlásí, že spokojená „tlustá holka“ si lže.
Dva tisíce komentářů a dvě různé nálady
Instagramový výstup Glancu s úryvkem rozhovoru podle eXtra.cz nasbíral necelé dva tisíce komentářů. Na Instagramu převažovala kritika hrubosti, ale objevily se i částečně souhlasné hlasy, lidé, kteří psali, že normalizovat obezitu je špatně a že jde o zdraví. I ti ale často dodávali, že existuje rozdíl mezi zdravotním varováním a ponižováním.
Jak si ale Redkace VIPŽivot všimla, Facebook byl ostřejší a osobnější. „Radši tlustou než takhle blbou.“ „Jste nevychovaná káča.“ „Někdo je tlustý a nevnímá to. Jiný je hloupý a neví o tom.“ Další komentující mířili na její plastické úpravy: „O spokojenosti hovoří žena s umělou tváří.“ Žádná známá osobnost ani odborník se v dohledatelných výstupech veřejně nevyjádřili; bouře zůstala v rukou běžných uživatelů, ale její intenzita mluvila sama za sebe.
Vzorec, ne výjimka
Kdo Slovákovou sleduje déle, ví, že tohle není náhlé vybočení. Už v únoru 2026 v rozhovoru pro ProŽeny tvrdila, že obézní žena v mini šortkách je nevhodná a řeči o sebepřijetí jsou „lež a balamutění obézních lidí“. Ještě dříve veřejně napadla Ewu Farnou kvůli váze, pohádala se s Ornellou Koktovou za použití tělesných urážek a pustila se do Dominiky Myslivcové. Pokaždé to vyvolalo vlnu odporu. Pokaždé Slováková prohlásila, že negativní reakce nečte a vulgarity blokuje.
Stylově je to tedy pokračování. Obsahově ale posun. Dřív útočila na konkrétní ženy. Teď zobecnila na celou skupinu a plošně jí upřela právo na vlastní prožívání.
Kde končí zdravotní argument a začíná shazování
Světová zdravotnická organizace definuje obezitu jako chronické onemocnění vznikající z komplexní souhry genetiky, biologie, chování a prostředí. Český Národní zdravotnický informační portál připomíná úzkou vazbu obezity a deprese a varuje, že veřejné stigma stav spíš zhoršuje, než řeší. Mluvit o zdravotních rizicích nadváhy je legitimní. Říct „tlustá holka kecá, když tvrdí, že je spokojená“ legitimní není, je to plošný hodnotící soud, který redukuje člověka na tělesný rozměr a upírá mu subjektivní zkušenost.
Podle nás je největší problém právě ten rozpor: Slováková prodává produkt, jehož marketing stojí na tom, že plavky jsou pro každou postavu. Zároveň veřejně říká, že ženy s větší postavou si o své spokojenosti lžou. Buď je inkluzivita součást značky, nebo je to jen prodejní nástroj. Obojí najednou nejde.
K dnešnímu dni se v otevřených zdrojích neobjevila omluva, dodatečné vysvětlení ani veřejně potvrzený odchod obchodního partnera. Slováková mlčí, nebo spíš dělá to, co vždycky: nečte komentáře. Tentokrát jich ale přišlo dost na to, aby je neslyšet vyžadovalo opravdu hodně úsilí.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová