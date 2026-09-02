Tleskali mu McEnroe, Edberg i Navrátilová, ale k slzám ho dojala až Mirka. Federer je novým členem Síně slávyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tleskali mu McEnroe, Edberg i Navrátilová, ale k slzám ho dojala až Mirka. Federer je novým členem Síně slávy
Fotbalový dres možná přestane být aktuální po roce, hned tak se však nerozloží. Experiment britské expertky...
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