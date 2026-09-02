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Tleskali mu McEnroe, Edberg i Navrátilová, ale k slzám ho dojala až Mirka. Federer je novým členem Síně slávy

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Roger Federer získal během kariéry skoro všechno, co tenis nabízí, tentokrát ale potřeboval hlavně kapesníky. V Newportu byl uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy a při emotivním ceremoniálu ho k slzám dojal především projev manželky Mirky.
Tleskali mu McEnroe, Edberg i Navrátilová, ale k slzám ho dojala až Mirka. Federer je novým členem Síně slávy

Tleskali mu McEnroe, Edberg i Navrátilová, ale k slzám ho dojala až Mirka. Federer je novým členem Síně slávy

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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