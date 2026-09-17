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Tito důchodci můžou od státu dostat i 50 000 Kč. Musí ale podat žádost, o které často neví

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Řada lidí v invalidním důchodu bere rozhodnutí posudkového lékaře jako definitivní tečku […]
Tito důchodci můžou od státu dostat i 50 000 Kč. Musí ale podat žádost, o které často neví

Tito důchodci můžou od státu dostat i 50 000 Kč. Musí ale podat žádost, o které často neví

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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