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Tipy na víkend: Začíná Ji.hlava, v Dělňáku zahraje Sto zvířat, Cerekev zve na králičí hody

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Je před námi čtvrtý říjnový víkend, který opět přinese řadu zajímavých, nejen kulturních akcí. Jako každý pátek, i dnes Jihlavská Drbny vybírá pět akcí, které se budou konat na Jihlavsku.
Tipy na víkend: Začíná Ji.hlava, v Dělňáku zahraje Sto zvířat, Cerekev zve na králičí hody

Tipy na víkend: Začíná Ji.hlava, v Dělňáku zahraje Sto zvířat, Cerekev zve na králičí hody

Zdroj: Ji.hlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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