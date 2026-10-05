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Tip na výlet: Zoo Praha nabízí přes 6 500 zvířat, 10 kilometrů cest a lanovku

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Zoo Praha je nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v České republice a také se pyšní řadou chovatelských úspěchů světového významu. Podívejte se do ní s námi!
recenze zoo Praha

recenze zoo Praha

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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