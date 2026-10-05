Tip na výlet: Zoo Praha nabízí přes 6 500 zvířat, 10 kilometrů cest a lanovku

Hlavní vstup Orientační plán Jízda na lanovce je zážitek. Pohled na lanovku Velemlokárium Tygři sumaterští Sloni indičtí Koně Převalského Zoo Expres
Zoo Praha je nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v České republice a také se pyšní řadou chovatelských úspěchů světového významu. Podívejte se do ní s námi!
Rychlý přehled Otevírací doba Zoo Praha Vstupné se vyplatí koupit online Jak se do zoo dostat: MHD, parník i kolo Parkování: kde zaparkovat pod Havránkou i jinde Co si nenechat ujít Krmení a komentovaná setkání Restaurace v areálu Praktické tipy na závěr FAQ – nejčastější otázky
Návštěva ale není jen o zvířatech, v kopcovitém terénu Trojské kotliny na vás čeká i řada dalších atrakcí, které zpestří vaši procházku celým areálem.
Rychlý přehled Adresa: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Otevřeno: denně celý rok od 9:00, zavírací doba se mění sezónně (viz níže) Vstupné: 330 Kč dospělý, 250 Kč dítě Parkování: tři parkoviště přímo u zoo + levnější záchytné parkoviště Blanka-Troja s kyvadlovou dopravou Mapa: na webu zoopraha.cz/navsteva/mapa, v areálu ji koupíte v automatu u hlavního vchodu za 5 korun Otevírací doba Zoo Praha Zoo Praha je otevřená doslova každý den v roce, její brány se otvírají v 9:00. Zavírací doba se mění dle aktuální sezóny – v hlavní sezóně se pokladny a pavilony zavírají v 19:00, v areálu však můžete zůstat až do 21:00. S příchodem podzimu se čas posledního vstupu do zoo zkracuje na 16:30. Je otevřeno dokonce i 24. prosince, ale jen do 14:00. Náš tip: Ověřte si pro jistotu aktuální otevírací dobu ještě před vaší cestou na webových stránkách. Vstupné se vyplatí koupit online
Vstupenka Na pokladně Online (e-vstupenka) Roční permanentka
Dospělí
330 Kč
300 Kč
1 800 Kč
Děti (3–15 let), studenti
250 Kč
200 Kč
900 Kč
Rodinná (2 dospělí + děti)
1 000 Kč
850 Kč
4 000 Kč
Důchodci, ZTP/P
150 Kč
150 Kč
600 Kč
Senioři 70+
1 Kč
pouze na pokladně
—
Pes
150 Kč
150 Kč
500 Kč
Děti do 3 let
zdarma
zdarma
—
Náš tip: Vstupenku si kupte předem online. U vybraných druhů vstupného ušetříte 30–150 Kč dle cenové kategorie a zároveň se vyhnete frontě na pokladně. Jak se do zoo dostat: MHD, parník i kolo
Nejrychlejší cesta vede autobusem od stanice metra Nádraží Holešovice (linky 112, 234), případně z Podhoří (od přívozu) linkami 234, 235 nebo 236 k novému vchodu u Sklenářky před pavilonem goril.
Kdo si chce užít cestu do zoo na maximum, může vyrazit
parníkem. Pražská paroplavební společnost pluje z Rašínova nábřeží na Císařský ostrov kousek od zoo, cesta trvá 75 minut a jezdí od konce března do října. Jednosměrná plavba stojí 290 Kč pro dospělého a 190 Kč pro dítě, rodinná jízdenka 2+2 stojí 770 Kč.
Cyklisté dojedou
po cyklostezce A2, kolo lze nechat u hlavního nebo jižního vchodu – zámek na kolo si můžete půjčit zdarma v informační kanceláři u hlavního vchodu. Hlavní vstup Orientační plán Parkování: kde zaparkovat pod Havránkou i jinde
U zoo najdete tři parkoviště: pod Trojským zámkem, u jižního vchodu (u cyklostezky) a u severního vchodu v ulici
Pod Havránkou. Cena parkovného za celý den je stanovena na 300 Kč.
Levnější variantou je záchytné parkoviště
Blanka-Troja v ulici Povltavská, jež pojme 300 aut. Celodenní parkovné ve výši 100 Kč. Ze záchytného parkoviště se k branám zoo dostanete autobusovou linkou 234. Parkoviště je v létě v provozu každý den, od března do listopadu jen o víkendech a svátcích. Co si nenechat ujít Nový pavilon goril – Rezervace Dja Lanová dráha Indonéská džungle Nový pavilon goril – Rezervace Dja
Největší stavba v historii Zoo Praha, která byla otevřena v roce 2022, přenáší autentickou atmosféru kamerunského deštného pralesa, včetně zvuku termitů a ptačího zpěvu z reproduktorů. Kromě gorilí rodiny tu žijí guerézy pláštíkové, kočkodani nebo kaloni. Dostanete se sem přes novou lávku vedoucí od Údolí slonů nebo přes samostatný vchod Sklenářka, kde se nachází zastávka autobusu Zoo Praha – Sklenářka.
Náš tip: Pokud jezdíte do zoo pravidelně, zvažte vstup do zoo přes vchod Sklenářka, protože pak půjdete hezky z kopečka. Lanová dráha Nejkratší sedačková lanová dráha v Česku (106 m) spojuje horní a dolní část zoo – pavilon goril nížinných a koně Převalského. V sezóně 2026 je lanovka v provozu od 20. března 2026 až do 3. ledna 2027, přičemž na podzim a v zimě je provoz omezenější. Jízdné je 40 Kč za jednosměrnou jízdu nahoru nebo dolů pro osobu od 6 let. Děti do 6 let neplatí, ale musí se přepravovat na klíně dospělé osoby. Pozor! Nosnost jedné sedačky je 90 kg. Provozní doba lanovky není po celou otevírací dobu zoo. Naše zkušenost: Lanovku se vyplatí vyzkoušet už jen proto, že vám ušetří pořádný kus stoupání. Po zhruba dvouminutové jízdě se vám ro0 výhled na Prahu. Jízda na lanovce je zážitek. Pohled na lanovku Indonéská džungle
Největší biotopový pavilon v českých zoo vznikl v letech 2001–2004 na místě starého pavilonu opic a otevřel se 29. listopadu. Skleněná kopule ukrývá
tropický deštný prales, kterým procházíte klikatící se stezkou přes dřevěný můstek nad vodním příkopem se želvami.
Hlavní atrakcí jsou
orangutani sumaterští, kriticky ohrožený druh opic, jehož chov patří k prioritám zoo. Dále tu žijí varani komodští, makakové vepří, vydry hladkosrsté a binturongové. Cennou raritou je pár luskounů krátkoocasých. Velemlokárium Tygři sumaterští Sloni indičtí Koně Převalského Krmení a komentovaná setkání
Chcete se o zvířatech dozvědět více informací? Komentovaná krmení a setkání se konají podle aktuálního programu. V hlavní sezónu každý den a mimo sezónu jen o víkendech, vždy mezi 10:00 a 17:30 u více než 20 druhů zvířat. Mezi nejoblíbenější patří:
11:00 krmení tučňáků 13:30 ukázka tréninku lachtanů 14:30 krmení slonů 15:00 krmení goril Náš tip: Aktuální harmonogram si ověřte na webu nebo v aplikaci Zoo Praha těsně před návštěvou. Časy se mohou dle sezóny měnit nebo se i rušit kvůli špatnému počasí. Restaurace v areálu
V zoo najdete čtyři hlavní restaurace –
Oceán u hlavního vstupu s českou klasikou, Gulab s indickou kuchyní, Gaston zaměřený na saláty, grilované maso a středomořskou kuchyní a Gočárův dům s klasickými českými jídly. Naše zkušenost: Ceny jsou srovnatelné s centrem Prahy a jídla jsou na dobré úrovni. Vše nám chutnalo a bylo připraveno z čerstvých ingrediencí. Jen v indické restauraci Gulab jsme nemohli vybrat žádné jídlo pro děti, nabídka byla pro ně příliš atypická. Praktické tipy na závěr Jestli chcete zoo projít celou, počítejte minimálně s 5–6 hodinami. V zimě je řada venkovních atrakcí a lanovka mimo provoz — plánujte podle sezóny Zoo můžete navštívit s pejskem. Pes musí být na vodítku a mít platný očkovací průkaz. Pokud si chcete ušetřit čas chozením, objednejte si projížďku po zoo v ZooExpresu až pro 6 osob. Na webu zoo najdete také unikátní zážitkové programy (krmení různých druhů zvířat, chovatel na zkoušku a další), které se hodí jako dárek pro vaše blízké. Zoo Expres FAQ – nejčastější otázky Kolik stojí vstupné do Zoo Praha? Cena vstupenky na pokladně pro dospělou osobu stojí 330 Kč, pro dítě 250 Kč. Při nákupu e-vstupenky získáte výhodnější cenu. Kde zaparkovat u Zoo Praha? Tři parkoviště přímo u zoo (mj. pod Havránkou u severního vchodu) nebo levnější záchytné parkoviště Blanka-Troja s kyvadlovou dopravou. Jsou v Zoo Praha krokodýli? Ano, ale mimo veřejnou expozici – jen v placeném zážitkovém programu. Jezdí v Zoo Praha lanovka?
Ano. v roce 2026 je v provozu od března až do začátku ledna 2027. Spojuje horní a dolní část areálu.
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