Tint drží i po odlíčení. Kam se ta barva vlastně poděla – a co dělá s tvojí kůží?

Kosmetický slovník má jednu nepříjemnou vlastnost: zní podstatně přesněji, než ve skutečnosti je.
Tint, stain, longwear, waterproof, semi-permanent. Na obalu působí jako jasně definované technologické kategorie. Jenže například slovo tint může označovat produkt, který skutečně zanechá barvu na povrchu rtů, ale také tekutý oční stín, který jen vytvoří velmi odolný barevný film.
A „semipermanentní“ už vůbec neznamená, že se s tvojí kůží děje něco podobného jako při permanentním make-upu.
Takže začneme úplně od začátku.
Klasická rtěnka většinou sedí na povrchu. Tint po sobě něco nechá
Klasická rtěnka pracuje hlavně s pigmenty rozptýlenými ve směsi olejů, vosků a dalších složek. Naneseš ji na rty a vytvoří na nich barevnou vrstvu.
Část se časem otře o sklenici, příbor, jídlo nebo člověka, kterého sis pro praktický test výdrže vybrala.
Lip stain nebo některé lip tints používají trochu jinou strategii.
Obsahují barviva, která se mohou navázat na povrch rtů a obarvit jejich nejsvrchnější vrstvu. Nosič produktu – často voda nebo směs rozpouštědel – se odpaří nebo ho setřeš, ale část barvy zůstane.
Proto můžeš odstranit zbytky produktu a pořád vypadat, jako bys na rtech něco měla.
Barva se ovšem nevydala na výlet hluboko do kůže. Běžný kosmetický tint není tetování a pigment ti necestuje do škáry. Efekt zůstává velmi povrchový a postupně mizí s odličováním, třením a přirozenou obnovou povrchu rtů.
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Proto tint tak nádherně odhalí každou suchou šupinku, kterou jsi předtím neviděla
Tohle je jedna z méně poetických vlastností stainů.
Pokud je povrch rtů hladký, barva se může chytit poměrně rovnoměrně a výsledkem je přesně ten nenucený efekt „moje rty, jen mám dnes geneticky lepší den“.
Pokud jsou rty vysušené, popraskané nebo se na některých místech víc olupují, barvivo se může zachytit nerovnoměrně.
Najednou nemáš jemný berry stain. Máš detailní topografickou mapu zimní sezony.
Neznamená to nutně, že produkt rty poškodil. Často jen zvýraznil stav povrchu, který už tam byl. Některé receptury ale skutečně mohou působit sušeji – například pokud obsahují větší podíl rychle se odpařujících složek a méně zvláčňujících látek.
Proto dva produkty označené jako lip tint mohou působit úplně jinak: jeden je téměř vodový stain, druhý připomíná lehký balzám a třetí je v podstatě dlouhodržící tekutá rtěnka se slovem tint na krabičce.
Waterproof kosmetika používá jiný trik
Teď druhá skupina.
Voděodolná řasenka, dlouhodržící tekutá rtěnka, waterproof linka nebo odolný krémový stín obvykle nepotřebují obarvit povrch kůže.
Místo toho se snaží vytvořit tenkou, pevnou a dobře přilnavou vrstvu, která po zaschnutí odolává vodě, potu, mazu nebo mechanickému otěru.
Ve formulaci proto mohou být filmotvorné polymery, vosky, silikony a další složky, které pomáhají produktu „zamknout“ pigment na místě.
Zásadní rozdíl je v tomhle:
Waterproof produkt drží hlavně proto, že na povrchu zůstává odolná vrstva. Tint může držet i poté, co většinu vrstvy produktu odstraníš, protože povrch zabarvil.
A proto má také smysl jiný způsob odličování. Film dlouhodržící kosmetiky často lépe rozpustí olejový nebo dvoufázový odličovač. U výrazného stainu může být produkt dávno pryč a odstín přesto několik hodin zůstane.
„Eye tint“ nemusí tintovat vůbec nic
A tady kosmetický slovník začíná být zábavný.
Tekuté produkty na víčka se dnes velmi často prodávají jako eye tint.
Jenže mnoho z nich funguje technologicky spíš jako dlouhodržící krémový nebo tekutý stín: pigment se nanese v řídké vrstvě, nosič se odpaří a na víčku zůstane pružný barevný film.
Kůže samotná po odstranění produktu obarvená být nemusí vůbec.
Slovo tint tady tedy může popisovat spíš lehkou texturu, efekt nebo marketingovou rodinu produktu než mechanismus, jakým barva drží.
A u očí je ještě jeden důležitý detail: ne každé kosmetické barvivo je automaticky vhodné pro každou část obličeje. Regulace barevných přísad rozlišuje jejich povolené použití a například americká FDA výslovně upozorňuje, že produkt určený na rty nemáme automaticky používat kolem očí.
Takže viral hack „udělám si z lip tintu linku“ může vypadat kreativně, ale kreativita není toxikologická kategorie.
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A pak přijde brow tint – a celé slovo najednou znamená něco jiného
Tint na obočí nebo řasy už může být úplně jiná technologie.
Pokud mluvíme o skutečném barvení chloupků, nejde jen o pigment sedící na kůži. Barva může chemicky změnit odstín samotného vlasového vlákna podobně, jako fungují některé barvy na vlasy.
Proto efekt vydrží déle než nalíčené obočí. Barva postupně bledne a zároveň odrůstají nové chloupky.
U některých systémů se používají oxidační barviva a oxidant. A právě proto není rozumné zaměňovat domácí barvení obočí nebo řas s nevinným lip stainem.
Oblast očí je citlivá a rizikem není jen podráždění pokožky, ale také zásah oka. Evropský vědecký výbor SCCS při hodnocení oxidačních látek pro barvení řas upozorňoval, že neprofesionální aplikace může znamenat větší riziko kontaminace víček; bezpečnost navíc závisí na konkrétní látce, koncentraci a formulaci.
FDA je v americkém kontextu ještě opatrnější a před domácím barvením řas a obočí výslovně varuje.
Takže jedna lahvička s nápisem tint může být lehký gel na rty a druhá chemický systém na změnu barvy chloupku.
Marketingové slovo stejné. Chemie rozhodně ne.
A permanentní make-up? Ten už s tintem téměř nemá nic společného
Lip blush, permanentní obočí nebo kosmetická mikropigmentace fungují úplně jinak.
Pigment je pomocí jehly zaveden do kůže, takže výsledný efekt nepřežívá díky tomu, že dobře přilnul k povrchu. Nachází se pod ním.
Proto může vydržet měsíce až roky a postupně blednout.
Běžný lip tint můžeš tedy označit za „semipermanentní“ ve velmi volném kosmetickém smyslu – vydrží déle než klasická rtěnka. Technologicky ale není nikde poblíž permanentního make-upu.
Tohle rozlišení je docela důležité, protože slovo semi-permanent dokáže vytvořit dojem, že přípravek nějak zásadně mění pokožku. U běžného dekorativního tintu se bavíme především o povrchovém kosmetickém efektu.
Je stain pro rty horší než obyčejná rtěnka?
Neexistuje jednoduchá odpověď „tinty škodí, rtěnky ne“.
Rozhoduje konkrétní receptura a tvoje pokožka.
Kosmetika na rty může stejně jako jiné produkty způsobit podráždění nebo alergickou kontaktní reakci. Typickými projevy mohou být pálení, svědění, zarudnutí, suchost, olupování nebo otok. DermNet mezi možné příčiny kontaktní cheilitidy řadí právě rtěnky a další lip produkty.
Pokud tedy nový tint trochu pne, ale jinak je všechno v pořádku, může jít jednoduše o sušší finiš.
Pokud rty pálí, svědí, výrazně otékají, praskají nebo se stav opakovaně zhoršuje, není potřeba obdivovat jeho výdrž. Produkt přestaň používat a při výrazné nebo přetrvávající reakci je namístě dermatolog.
Výdrž není disciplína, kterou musí pokožka vytrpět.
A právě proto nedává moc smysl ptát se, jestli jsou „tinty bezpečné“ jako jedna skupina.
Tint není jedna věc.
Je to slovo, pod které kosmetický průmysl schoval několik velmi rozdílných způsobů, jak přesvědčit barvu, aby s tebou vydržela déle.
Možná tedy nemusíš příště studovat chemii celé koupelny. Stačí zjistit jednu praktičtější věc: má tenhle produkt obarvit povrch, vytvořit odolný film, nebo skutečně změnit barvu chloupku?
Jakmile znáš odpověď, název na obalu je najednou podstatně méně tajemný.
Pokud kosmetika způsobí výrazný otok, pálení, bolest, puchýřky nebo podráždění očí, přestaň ji používat. Při závažné nebo přetrvávající reakci vyhledej lékaře.
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Zdroje: U.S. Food and Drug Administration – Color Additives and Cosmetics: Fact Sheet [1], U.S. Food and Drug Administration – Eye Cosmetic Safety [2], European Commission, Scientific Committee on Consumer Safety – Safety of oxidative hair dye substances in products to colour eyelashes [3], DermNet – Contact reactions to lipsticks and other lipcare products [4].