Tim Robbins z Vykoupení z věznice Shawshank slaví 68 let. Z mladého Andyho Dufresna je dnes bělovlasý muž

Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank. FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank. FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank. FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank. FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank. FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank. FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank. FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova
Americký herec Tim Robbins právě slaví osmašedesáté narozeniny. Od premiéry dramatu Vykoupení z věznice Shawshank, ve kterém ztvárnil nespravedlivě odsouzeného bankéře Andyho Dufresna, uplynulo už dvaatřicet let. Někdejší mladík s hustými tmavými vlasy má na novějších záběrech zcela bílé vlasy i obočí. Před kamerou přesto zůstává aktivní a letos se objevil v dalších epizodách seriálu Silo. Bílé vlasy a dvaatřicet let od věznice Shawshank
Diváci si ho z poloviny devadesátých let pamatují jako hladce oholeného mladého muže s tmavými vlasy. Dvaatřicet let po uvedení filmu
působí v obličeji výrazně starším dojmem. Tmavý účes vystřídal krátký bílý sestřih, prořídlé vlasy na temeni a bílé obočí. Svůj věk a vrásky ve tváři nijak neskrývá. Vykoupení z věznice Shawshank
Průlom v kariéře mu přinesl rok 1988 a postava nedisciplinovaného nadhazovače ve sportovní komedii Durhamští Býci. V pořadu The Colbert Report uvedl, že právě tento snímek má ze všech svých filmů nejraději. V roce 1992 pak získal cenu pro nejlepšího herce na festivalu v Cannes a Zlatý glóbus za roli filmového producenta v satiře Hráč. Ve stejném roce debutoval jako režisér a scenárista politickou satirou Bob Roberts, v níž dal první filmovou roli Jacku Blackovi.
Jeho nejznámější rolí se stal bankéř Andy Dufresne v dramatu Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994, natočeném podle novely Stephena Kinga. Snímek tehdy v kinech příliš nevydělal, získal však sedm nominací na Oscara a oblibu si vybudoval později díky videokazetám, DVD a televiznímu vysílání.
„Pro mě to bylo požehnání, že jsem se mohl podílet na tom filmu. Každý den někdo něco hezkého o tom filmu řekne,“ řekl v roce 2018 na festivalu v Karlových Varech. „Věděli jsme, že scénář je skutečně výborný, jeden z nejlepších, jaký jsem kdy četl. Netušili jsme ale, jak moc to bude rezonovat, že to bude významné pro tolik lidí.“ Film uvede 28. října Nova Cinema.
Dvě dekády se Susan Sarandon bez svatby
Při natáčení snímku Durhamští Býci v roce 1988 poznal o dvanáct let starší herečku Susan Sarandon.
„Byl to jeden z těch okamžiků, kdy se člověku změní život. Neplánovali jsme to, prostě se stalo,“ řekla Sarandon před lety pro deník The Guardian. V květnu 1989 se jim narodil syn Jack Henry a v květnu 1992 druhý syn Miles. Společně vychovávali také dceru Evu, kterou měla herečka z předchozího vztahu s režisérem Francem Amurrim.
Po útocích z 11. září 2001 se Robbins snažil dostat z New Yorku za partnerkou a dětmi do Hollywoodu. Všechny lety tehdy úřady zrušily, a tak druhý den ráno nasedl s přítelem do auta a trasu do Los Angeles odřídil za 56 hodin. Ačkoli spolu strávili přes dvě dekády, nikdy se nevzali.
„Vždycky se mi líbila představa, že si vyberu, s kým budu. Myslela jsem si, že když se nevezmete, nebudete se brát tak snadno jako samozřejmost. Nevím, jestli to po více než dvaceti letech pořád platilo,“ uvedla Sarandon dříve pro The Telegraph. Pro magazín People doplnila, že se obávala ztráty vlastní identity a zevšednění vztahu.
V říjnu 2008 ho ještě doprovodila na odhalení hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. V prosinci 2009 však oznámili rozchod. Sarandon po rozpadu vztahu vyplatila Robbinsovi 3,2 milionu dolarů za jeho podíl v šestipokojovém mezonetovém bytě v manhattanské čtvrti Chelsea.
V únoru 2017 se Robbins oženil s herečkou Grațielou Brâncuși. Rozešli se v červenci 2020 a v srpnu 2022 soud jejich manželství rozvedl. Podle dostupných informací dnes žije v kalifornském Venice sám a jeho majetek se odhaduje na 50 milionů dolarů, tedy více než miliardu korun.
Oscar za Tajemnou řeku
V polovině devadesátých let se prosadil také jako režisér. V roce 1995 napsal a natočil drama z cely smrti Mrtvý muž přichází. Snímek mu vynesl nominaci na Oscara za režii a Susan Sarandon za hlavní roli získala hereckou sošku. Sám obdržel Oscara, Zlatý glóbus i Cenu Sdružení filmových a televizních herců za vedlejší roli ve filmu Clinta Eastwooda Tajemná řeka z roku 2003, kde hrál muže poznamenaného únosem v dětství.
Během návštěvy Karlových Varů v roce 2018 mluvil také o svém obdivu k režisérovi Miloši Formanovi, s nímž kdysi plánoval společný film.
„Miloš Forman si udržel integritu, vizi, v kterou skutečně věřil. Takoví by měli režiséři být, měli by mít přesvědčení a měli by být schopni říct ne. Když si chcete udržet kariéru, je těžké říct ne. Udělat čáru a tu nepřekročit,“ řekl tehdy v Karlových Varech.
Zároveň zdůraznil, že umělecké kompromisy považuje za nebezpečné.
„Když něco víte a neřeknete to, pro mě to je zrada demokracie. Důvod, proč máme svobodu slova, není, abychom ji používali jen, když se nám to hodí,“ doplnil. Na karlovarském festivalu tehdy vystoupil i se svou kapelou, s níž v roce 2010 vydal album. Předloni režíroval snímek City of Lies a od roku 2023 účinkuje ve sci-fi seriálu Silo. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, novinky, celebritynetworth, hellomagazine).