Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tim Robbins z Vykoupení z věznice Shawshank slaví 68 let. Z mladého Andyho Dufresna je dnes bělovlasý muž

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americký herec Tim Robbins slaví osmašedesáté narozeniny. Od dob Vykoupení z věznice Shawshank prošel velkou vizuální změnou.
Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank.

Tim Robbins - Vykoupení z věznice Shawshank.

Zdroj: FOTO:Columbia Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:57

Reklama
Další články z ReadZone
MasterChef Česko mění celou porotu. Soutěžící budou nově hodnotit Knedla, Pindur a řezník Absolon
MasterChef Česko mění celou porotu. Soutěžící budou nově hodnotit Knedla, Pindur a řezník Absolon
Linda Rybová slaví 51. Bouřlivé období po boku zpěváků vyměnila za dvacet let po boku Prachaře, po rozvodu si změnila jméno
Linda Rybová slaví 51. Bouřlivé období po boku zpěváků vyměnila za dvacet let po boku Prachaře, po rozvodu si změnila jméno

Linda Rybová právě slaví 51 a má za sebou nečekaný konec manželství. Své soukromí si po tichém rozchodu...

Marek Lambora z Božího plánu je aktuálně singl. S dcerou kolegy z Ulice se rozešel v létě
Marek Lambora z Božího plánu je aktuálně singl. S dcerou kolegy z Ulice se rozešel v létě

Herec Marek Lambora z nového seriálu Boží plán se v létě v tichosti rozešel s Jindřiškou Hanušovou. Proč v...

Ondřej Sokol slaví pětapadesát. Žije s mladší učitelkou, jeho exmanželku letos spojovali s Vladimírem Kratinou
Ondřej Sokol slaví pětapadesát. Žije s mladší učitelkou, jeho exmanželku letos spojovali s Vladimírem Kratinou

Herec a moderátor Ondřej Sokol oslaví 55. narozeniny. Už přes deset let žije s mladší učitelkou Nikolou....

Pepa Libický slaví 56. narozeniny. Domek, který dva roky budoval, s manželkou ještě ani jednou nevyužil k přespání
Pepa Libický slaví 56. narozeniny. Domek, který dva roky budoval, s manželkou ještě ani jednou nevyužil k přespání

Moderátor Pepa Libický slaví 56. narozeniny. S manželkou Danou a synem žije v podkroví ve Staré Huti u...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.