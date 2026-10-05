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TikTok mění For You v obchod. AI poradí s výběrem a nákup zvládnete jedním kliknutím

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TikTok posouvá nakupování zase o kus blíž běžnému sledování videí. Nový Shopping Assistant má poradit s produktem, velikostí i dostupností a Buy Direct umožní dokončit nákup přímo z feedu bez návštěvy e-shopu.
TikTok mění For You v obchod. AI poradí s výběrem a nákup zvládnete jedním kliknutím

TikTok mění For You v obchod. AI poradí s výběrem a nákup zvládnete jedním kliknutím

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 19:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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