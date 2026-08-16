Ticho, vibrace telefonu a maska králíka: Nový Affleckův thriller ukázal teaser, který mrazí bez jediného slovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ticho, vibrace telefonu a maska králíka: Nový Affleckův thriller ukázal teaser, který mrazí bez jediného slova
Když Marvel v roce 2014 oznámil film o partě téměř neznámých vesmírných hrdinů, řada fanoušků pochybovala,...
Třetí řada Wednesday se teprve připravuje, ale kolem budoucnosti jednoho z největších hitů Netflixu už...
Sledovali jste před lety v televizi rádi rakouského psího komisaře jménem Rex? Jeho prvním lidským parťákem...
Nadšenci mysteriózních příběhů Harlana Cobena se mají opravdu na co těšit. Netflix totiž připravuje...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Anthony Hopkins v jednom ze svých životních výkonů prošel šokující proměnou. Mrazivou verzi slavné pohádky uvede ČT2
- Kosti na cucky a z placu rovnou na sál: Při natáčení československého bijáku se herci doslova zmasakrovali
- Kvíz: Pravda, nebo lež? Otestujte, jak dobře znáte slavné hlášky z českých komedií
- Divákům se líbila, ale sledovanost byla propadák: Série o ženské F1 na Netflixu nejspíš končí bez jakéhokoliv oznámení