Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tichá nemoc ohrožuje tisíce Čechů. Vyšetření odhalilo osteoporózu u více než 85 tisíc lidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Osteoporóza patří mezi onemocnění, která se mohou dlouhé roky rozvíjet bez výraznějších příznaků. V České republice pomohl program časného záchytu odhalit řídnutí kostí u více než 85 tisíc lidí. Nemoc přitom může vést k závažným zlomeninám, ztrátě soběstačnosti i dlouhodobým zdravotním komplikacím. Vyšetření trvá přibližně 15 minut a lidé, kteří splňují stanovené podmínky, ho mohou absolvovat v rámci preventivní péče hrazené zdravotní pojišťovnou.
Osteoporóza patří mezi onemocnění, která se mohou dlouhé roky rozvíjet bez výraznějších příznaků.

Osteoporóza patří mezi onemocnění, která se mohou dlouhé roky rozvíjet bez výraznějších příznaků.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:53

Reklama
Další články z Trendy Život
Lyžování v Itálii letos výrazně podraží: Oblíbené Dolomity zveřejnily nové ceny skipasů
Lyžování v Itálii letos výrazně podraží: Oblíbené Dolomity zveřejnily nové ceny skipasů
Budíte se v noci kvůli tomuto problému? Tělo může upozorňovat na prostatu, cukrovku i nemocné srdce
Budíte se v noci kvůli tomuto problému? Tělo může upozorňovat na prostatu, cukrovku i nemocné srdce

Člověk se probudí, zamíří na toaletu a za několik hodin se situace opakuje. Časté noční močení řada lidí...

Budíte se ráno s oteklými prsty a prstýnky nejdou sundat? Tělo může upozorňovat na vážný zdravotní problém
Budíte se ráno s oteklými prsty a prstýnky nejdou sundat? Tělo může upozorňovat na vážný zdravotní problém

Oteklé nohy, nateklé prsty nebo pocit těžkých končetin mohou mít celou řadu příčin. Jednou z nich může být...

Ryanair na poslední chvíli zrušil let z Prahy. Devět lidí zůstalo na letišti, návrat jim nabídli až za několik dní
Ryanair na poslední chvíli zrušil let z Prahy. Devět lidí zůstalo na letišti, návrat jim nabídli až za několik dní

Cesta z Prahy do Říma se pro skupinu mladých cestujících změnila v nepříjemnou komplikaci. Ryanair ve...

Tatry v září mění tvář: Nad horami létají balony, restaurace chystají zvěřinu a turistů neubývá
Tatry v září mění tvář: Nad horami létají balony, restaurace chystají zvěřinu a turistů neubývá

Konec letních prázdnin ve Vysokých Tatrách rozhodně neznamená konec sezony. Září naopak patří k obdobím,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.