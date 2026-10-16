Tichá nemoc ohrožuje tisíce Čechů. Vyšetření odhalilo osteoporózu u více než 85 tisíc lidí

Řídnutí kostí představuje značné zdravotní riziko zejména pro starší generaci. Osteoporóza postupně narušuje strukturu kostní tkáně, která ztrácí svou pevnost a stává se náchylnější ke zlomeninám. Člověk přitom nemusí pozorovat žádné obtíže a o nemoci se často dozví až po pádu nebo zdánlivě banálním úrazu. V České republice proto od roku 2023 funguje program časného záchytu, jehož cílem je odhalit onemocnění ještě před vznikem vážných komplikací.
Podle údajů zveřejněných v říjnu 2026 podstoupilo v letech 2023 až 2025 denzitometrické vyšetření více než 400 tisíc lidí, přičemž osteoporóza byla zjištěna u více než 85 tisíc z nich. Samotná Všeobecná zdravotní pojišťovna navíc letos v září oznámila, že jejím programem prošlo téměř půl milionu klientů a diagnóza byla potvrzena u více než 73 tisíc z nich. Jde o údaje z různě vymezených souborů vyšetřených pacientů, které nelze jednoduše sčítat.
Na vyšetření mají nárok ženy i muži
Preventivní program se zaměřuje především na věkové skupiny, u kterých pravděpodobnost osteoporózy výrazně stoupá. Ženy od 60 let a muži od 70 let jsou v rámci programu odesíláni přímo na vyšetření hustoty kostí. U mladších pacientů se postup liší. Ženy přibližně od jednoho roku po menopauze do 59 let a muži ve věku 65 až 69 let nejprve absolvují zhodnocení rizikových faktorů prostřednictvím standardizovaného dotazníku FRAX.
Ten zohledňuje například věk, tělesnou hmotnost, předchozí zlomeniny, kouření nebo výskyt zlomenin v rodině. Pokud vyhodnocení ukáže zvýšené riziko, lékař doporučí další vyšetření. U pacientů s odpovídající indikací je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Hustota kostí se měří pomocí přístroje zvaného denzitometr, který využívá nízkou dávku rentgenového záření. Pacient během vyšetření leží na speciálním stole a přístroj zjišťuje množství kostní hmoty zpravidla v oblasti bederní páteře a kyčle.
Celý postup trvá přibližně 15 minut, nevyžaduje žádný chirurgický zákrok a je bezbolestný. Výsledky následně umožňují lékaři posoudit stav kostí a případně doporučit léčbu nebo další sledování. Dostupnost vyšetření se v posledních letech výrazně zlepšila. Ještě před zahájením programu bylo v Česku přibližně 91 denzitometrických pracovišť, zatímco v září 2026 jich Všeobecná zdravotní pojišťovna evidovala již 226. Téměř polovinu tvořily ordinace praktických lékařů a gynekologů, takže pacienti nemusejí vždy cestovat do specializovaných nemocničních ambulancí.
Zlomenina může znamenat trvalou ztrátu soběstačnosti
Nejzávažnější komplikace osteoporózy představují zlomeniny krčku stehenní kosti, obratlů a zápěstí. Právě zlomenina v oblasti kyčle může pro staršího člověka znamenat dlouhou hospitalizaci, rehabilitaci a zásadní omezení pohyblivosti. U některých pacientů se již nepodaří obnovit původní samostatnost a zůstávají odkázáni na pomoc rodiny nebo pečovatelských služeb.
Mezinárodní údaje ukazují, že během prvního roku po zlomenině kyčle umírá přibližně 20 až 24 procent pacientů, přičemž konkrétní riziko závisí mimo jiné na věku a celkovém zdravotním stavu. Závažné mohou být také zlomeniny obratlů, které někdy vznikají bez výrazného úrazu. Projevovat se mohou dlouhodobou bolestí zad, změnou držení těla nebo postupným snižováním tělesné výšky. Právě tyto méně nápadné projevy mohou upozornit na dosud nerozpoznané onemocnění.
Osteoporóza postihuje častěji ženy po menopauze, protože pokles hladiny estrogenů urychluje úbytek kostní hmoty. Nevyhýbá se však ani mužům, u nichž její výskyt rovněž narůstá s věkem. Mezi významné rizikové faktory patří nízká tělesná hmotnost, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nedostatek pohybu a některá chronická onemocnění.
Řídnutí kostí může podporovat také dlouhodobé užívání určitých léků, zejména glukokortikoidů. V prevenci hraje důležitou roli dostatečný příjem vápníku a vitaminu D, pravidelný pohyb a udržování svalové síly. Pokud už nemoc vznikne, samotná změna životosprávy nemusí postačovat a podle závažnosti může být nutná cílená léčba. Lidé s rizikovými faktory se proto mohou obrátit na svého praktického lékaře i v případě, že zatím žádné obtíže nepociťují.
nzip.cz, osteoporosis.foundation, MaVe PR