Tibetská česneková tinktura na 12 dní, pak pět let klid? Návod slibuje ochranu před nemocemi, sám si v datech protiřečí

Návod staví na jednoduchém příběhu. Léky z lékáren podle něj stojí hodně peněz a ne vždy fungují, proto se lidé obracejí k alternativní medicíně. Ta má podle Natalie Butler působit silněji a vyléčit pacienta rychleji. Kdo je Natalia Butler a z čeho při svém tvrzení vychází, text nevysvětluje. Odkaz u jejího jména vede na článek o léčivých účincích česneku. Celá důvěryhodnost receptu tak leží na jediném jméně bez jakéhokoli kontextu.
Kdy tinkturu vymysleli? Návod uvádí dvě data vzdálená tisíciletí
Hlavním lákadlem je stáří. Tinktura má být pět tisíc let starou tibetskou medicínou. O pár řádků níž ale stejný text píše, že jde o tradiční nepálský lék objevený v roce 1972. Obě tvrzení zároveň platit nemohou a návod nijak neobjasňuje, které z nich je správně.
Nesedí ani země původu. V titulku i v úvodu je tinktura tibetská, v popisu se z ní stává nepálská. Pro čtenáře z toho plyne, že pětitisíciletá tradice je spíš nálepka než doložený údaj. Jako hlavní složka se v obou verzích uvádí česnek, který text označuje za jedno z nejsilnějších přírodních léčiv.
Recept stojí na 350 gramech česneku a hodně silném alkoholu
Na přípravu je potřeba zhruba 350 gramů očištěného a rozdrceného česneku. K němu se přilévá 200 až 250 mililitrů alkoholu. Návod jmenuje 95% alkohol, rum, nebo jakýkoli jiný alkoholický nápoj. Tak volné zadání znamená, že dvě tinktury podle stejného receptu mohou mít úplně jinou sílu, přitom dávkování počítá s přesným počtem kapek.
Jedna podmínka je v receptu přísná: alkohol nesmí obsahovat methanol ani benzalkonium chlorid. Proč, to návod neuvádí.
Česnek s alkoholem se smíchá v čisté láhvi a nechá se deset dní odstát. Potom se směs scedí, přelije do další čisté nádoby a na dva dny se uloží do lednice. Od rozdrcení česneku do první kapky tedy uplyne dvanáct dní.
Za celou kúru spolknete 389 kapek, pokud tabulce věříte
Kapky se berou třikrát denně, ke snídani, obědu a večeři. První den začíná jednou kapkou ráno, dvěma v poledne a třemi večer. Každé další jídlo přidá jednu kapku, takže šestý den večer jde o 18 kapek. Za prvních šest dní to dělá 171 kapek.
Sedmý den by podle stejné logiky měla přijít sestupná řada. Ta ale nezačíná u sedmnácti, jak by odpovídalo plynulému návratu. Začíná u dvanácti, takže dávka mezi večeří šestého dne a snídaní sedmého spadne o šest kapek. Až do desátého dne pak klesá po jedné a končí jedinou kapkou večer. Kdo se tabulky drží, dostane za tyto čtyři dny 78 kapek.
Na konci se tabulka láme úplně. Jedenáctý den předepisuje 15 kapek ráno a po 25 v poledne a večer. Hned pod ním stojí další řádek označený rovněž jako den jedenáct, tentokrát s 25 kapkami ke každému jídlu. Že jde o dvanáctý den, lze jen odvodit z toho, že kúra má podle návodu trvat právě dvanáct dní. Poslední dva dny dohromady obnášejí 140 kapek a dávka v nich skočí výš než kdykoli předtím. Návod, který stojí na přesném počítání kapek, nemá v pořádku ani číslování dní.
Od sinusitidy po impotenci: co všechno má tinktura zvládnout
Seznam slibovaných účinků je dlouhý. Tinktura má posílit obranyschopnost, detoxikovat tělo a pomáhat proti sinusitidě, ateroskleróze, plicním onemocněním, impotenci a vysokému krevnímu tlaku. Dále jmenuje problémy se zrakem a sluchem, artritidu, revmatismus, gastritidu a hemeroidy. Navíc má regulovat tělesnou hmotnost a zrychlovat metabolismus. Po dokončení kúry má tělo podle textu „získat druhý dech“.
Ke žádné z těchto položek návod neuvádí studii, měření ani počet lidí, na kterých by se účinek ověřil. Doporučení užívat tinkturu dvanáct dní a pak pět let pauzu připisuje blíže neurčeným odborníkům. Kdo se s některou z vyjmenovaných nemocí léčí, nenajde v textu jediný údaj, podle kterého by mohl lék nahradit kapkami, a před podobným pokusem by se měl poradit se svým lékařem.
Opakovat se má celá kúra podle návodu jednou za pět let.