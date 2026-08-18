Těžký infarkt ho donutil přehodnotit život, teď slavný svalovec hledá spásu v extrémním odříkání

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V roce 2021 prodělal těžký infarkt, který ho donutil radikálně změnit životní styl.
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Zcela vysadil anabolické steroidy a odklonil se od tradičních kulturistických diet.
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Díky striktnímu odříkání a ovocným půstům zredukoval svou hmotnost o třicet kilogramů.
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Nedávno absolvoval třicetidenní očistu založenou výhradně na konzumaci vodního melounu.
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Během jednoho z probíhajících půstů nečekaně zkolaboval, ve svém snažení ale pokračuje dál.
Konec syntetické iluze
Americký youtuber a kulturista Kali Muscle roky budoval svou monstrózní postavu pomocí anabolik a nezřízené konzumace kalorií. Jeho zjev připomínal nezastavitelnou mašinu obalenou neprostupným pancířem hypertrofovaných svalů. Rána osudu ovšem dopadla bez jakéhokoliv předchozího varování. Zkraje roku 2021 u něj došlo k masivní zástavě srdce, po níž se ocitl na samotné hranici života a smrti. Tento mrazivý budíček zafungoval naprosto bezchybně.
„Veškeré dosavadní návyky jsem překopal od základů, abych zafungoval jako odstrašující případ pro ostatní," svěřil se na svých sociálních sítích, kde vzápětí publikoval šokující srovnávací snímky zachycující extrémní úbytek třiceti kilogramů.
Ovocná askeze a pády do temnoty
Z obřího milovníka železa se stal zapřisáhlý propagátor ovocné stravy. Klasický kulturistický dril zahrnující nekonečné krabičky s kuřecím masem a rýží vystřídala puritánská očista. Neústupný propagátor zdraví odstartoval svou novou éru třicetidenním melounovým půstem, na nějž plynule navázal dny strávenými pouze o vodě. Do nového roku navíc chystá ryze ananasovou kúru.
„I po měsíci přežívání čistě na melounech mnou proudila naprosto fantastická energie," pochvaloval si překvapivé účinky radikální diety.
Zatímco dříve polykal hrsti suplementů, dnes důvěřuje výlučně darům přírody. Extrémní hladovění si přesto vybírá svou nepříjemnou daň. Během jednoho z posledních experimentů s odříkáním potravy nečekaně omdlel. Ztráta vědomí ho nicméně od dalších ovocných výzev neodradila a ve svém svérázném tažení proti konvenčnímu fitness průmyslu hrdě pokračuje.
Tenká hranice mezi očistou a hazardem
Veřejný prostor logicky nezůstal k takto vyhrocené proměně lhostejný. Diskuze na portálu Top-Fight.cz i pod jeho osobními videi přetékají diametrálně odlišnými názory. Část sledujících kvituje jeho odklon od syntetických látek, početnější skupina příznivců ovšem bije na poplach. Vyměnit chemický hazard za drastické hladovění nepovažují za projev uzdravení, nýbrž za pouhý přesun k jinému typu stravovací poruchy.
„Jestli toužíš po skutečném zdraví, přestaň pokoušet osud takhle nebezpečnými pokusy na vlastním organismu," apelují na něj znepokojení fanoušci v komentářích.
Ostřílený influencer varovné hlasy okázale ignoruje. Po překonání infarktu se prý cítí vitálnější a paradoxně i silnější než v dobách, kdy si pravidelně aplikoval testosteronové injekce. Zda mu chystaný ananasový experiment přinese slibované omlazení, nebo si vyčerpaný organismus vynutí další kolaps, ukážou až nadcházející týdny.
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