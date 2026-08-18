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Těžký infarkt ho donutil přehodnotit život, teď slavný svalovec hledá spásu v extrémním odříkání

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Když se vaše tělo zničehonic promění v časovanou bombu a srdeční sval vypoví službu, rázem přehodnotíte veškeré dosavadní priority. Bývalý gigant posiloven Kali Muscle po drtivém infarktu zavrhl chemii a učí organismus fungovat na syrovém ovoci. Jeho nová obsese drastickými půsty však vyvolává vážné obavy.
Těžký infarkt ho donutil přehodnotit život, teď slavný svalovec hledá spásu v extrémním odříkání

Těžký infarkt ho donutil přehodnotit život, teď slavný svalovec hledá spásu v extrémním odříkání

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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