Těžké období s léčbou Laďku Něrgešovou nezlomilo: Herečka nachází klid díky svému oblíbenému koníčku

Laďka Něrgešová prochází náročnou léčbou, přesto nepolevuje. Sílu hledá v cestování, dětech i u malířského plátna.
Na In-Lifestyle jsme si všimli, že poslední měsíce jsou u Laďky Něrgešové hlavně o menších opěrných bodech, které člověku pomůžou neztratit běžný rytmus. Děti, nejbližší lidé, občas kufr připravený na cestu. A k tomu plátno, barvy, špachtle. Z toho, co o sobě Něrgešová pouští ven, je patrné, že ani v mimořádně těžkém období neopouští věci, u kterých se jí aspoň na chvíli uleví.
Náročná léčba pokračuje, svůj život ale nechce odkládat
Laďka Něrgešová dál prochází léčbou nádorového onemocnění mozku. Hodně času teď tráví malováním obrazů a u jednoho z nich na Instagramu napsala: „Já se zlomit nenechám. Teď je mi prostě hezky.“ Je v tom znát přístup člověka, který si musel každodenní život přerovnat podle léčby, ale nechce, aby mu ho nemoc zabrala celý.
V poslední době si splnila i několik cestovatelských přání. Byla na Krétě, později v Barceloně a také v Římě. Samotný výčet destinací by za jiných okolností nezněl nijak výjimečně. V kontextu dlouhé léčby ale dostává jiný význam. Plán, který se netočí kolem ordinací, termínů vyšetření a čekání na výsledky, může být pro nemocného člověka velký kus normálního života.
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Glioblastom patří mezi nejtěžší diagnózy. Léčba výrazně zasahuje do života
Laďka Něrgešová se léčí s glioblastomem. Podle Healthline jde o agresivní nádor mozku, který rychle roste a jeho léčba obvykle kombinuje operaci, ozařování a chemoterapii. Nemoc může provázet bolest hlavy, nevolnost, zhoršené vidění, výkyvy nálad, potíže s pamětí nebo řečí. Když se někdo s takovou diagnózou snaží dál fungovat pokud možno běžně, není to kvůli tomu, aby něco dokazoval okolí. Je za tím každodenní režim, který si zdravý člověk umí představit jen hodně přibližně.
U podobné nemoci nejde pouze o zákroky a léky. Do života vstupuje čekání na kontroly, únava, nejistota i dny, kdy tělo jednoduše vypne a nedovolí skoro nic. Něrgešové navíc před pár lety zemřela maminka na stejný typ nádoru, nese si tedy v sobě i tuto nelehkou zkušenost.
U plátna nachází klid. Malování už není jen nahodilá zábava
K cestování se u ní v poslední době přidalo právě malování. Tvoří výrazné obrazy, často s motivem andělů, a práce s barvami pro ni má také terapeutický rozměr. Něrgešová přitom nemaluje jen potichu pro sebe a do zásuvky. Nedávno například věnovala obraz Monice Absolonové k jejím 50. narozeninám či Kláře Doležalové, rovněž jako narozeninový dárek.
Na jejím příběhu je pozoruhodné, jak důležitou součástí jejího dne se malování stalo. Když se den točí kolem léčby, odpočinku a čekání, několik hodin u plátna může přinést úplně jiný druh soustředění. Stejně tak cesta s dětmi nebo pár dní mimo domov. Jsou to obyčejné věci, které ale člověku dávají něco, na co se může těšit a co není spojené s nemocí.
U plátna se může soustředit na barvy, tvary a to, co chce zachytit na plátně, místo na to, co ji čeká v nemocnici. Stejně jako když sbalí kufr a odjede na pár dní pryč. Nemoc tím samozřejmě nezmizí. Jen na chvíli není tím jediným, co určuje člověku den.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Těžké období s léčbou Laďku Něrgešovou nezlomilo: Klid ve volném čase nachází při malování byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.