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Těžká, studená a nikdo ji nechtěl. Skleněná dekorace z osmdesátek se dnes draží za více než 100 000 Kč a leží v tisících bytů

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Komorní plastika „Polibek“ o výšce pouhých 15,5 centimetru se v červnu 2023 prodala za 150 000 korun. O tři roky později překonala třicetikilová uranová socha „SIGNUM“ hranici 440 000 korun.
Těžká, studená a nikdo ji nechtěl. Skleněná dekorace z osmdesátek se dnes draží za více než 100 000 Kč a leží v tisících bytů

Těžká, studená a nikdo ji nechtěl. Skleněná dekorace z osmdesátek se dnes draží za více než 100 000 Kč a leží v tisících bytů

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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