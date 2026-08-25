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Těžaři zlata v Kanadě vykopali ze zmrzlé země mládě mamuta. Je staré 30 000 let a má v žaludku trávu, která prozrazuje příčinu smrti

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Bagr na zlatonosném potoce v Yukonu přeřízl permafrostovou stěnu, a z ní se vynořil obličej mamutího mláděte starého zhruba 36 000 let.
Těžaři zlata v Kanadě vykopali ze zmrzlé země mládě mamuta. Je staré 30 000 let a má v žaludku trávu, která prozrazuje příčinu smrti

Těžaři zlata v Kanadě vykopali ze zmrzlé země mládě mamuta. Je staré 30 000 let a má v žaludku trávu, která prozrazuje příčinu smrti

Zdroj: Foto: Apothea / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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