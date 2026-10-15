Test znalostí ze socialistických výrazů: Podle 10 otázek se ukáže, kdo by se správně dorozuměl i dnes

Test znalostí ze socialistických výrazů: Podle 10 otázek se ukáže, kdo by se správně dorozuměl i dnesPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
socialismus v ČeskoslovenskuZdroj: Foto: Roman Boed / PxHere / CC BY 2.0
Článek byl publikován 15.10.2026 03:37
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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