Test znalostí staročeských jídel: Kdo překoná hranici 7/10 bodů, ten má přehled zkušených kuchařek

Staročeská kuchyně je plná pokrmů, jejichž názvy dnes spousta lidí nezná, přestože se servírovaly u babičky každé prázdniny. Pučálka, kočičí svatba, kyselo nebo boží milosti: buď je znáte, nebo vás kvíz pěkně zaskočí.
Buchty z trouby, vůně máku, horký plech na stole. To si člověk vybaví snadno. S přesnými názvy už je to horší. U staročeských jídel se recepty dlouho předávaly hlavně doma, často jen od oka, bez vážení a bez zapisování. „Přisyp, až to bude akorát“ bývala celkem běžná instrukce. A protože se názvy měnily podle kraje i podle rodiny, může v kvízu překvapit i jídlo, které člověk vlastně jedl, jen mu doma říkali jinak.
Co jedli naši předkové každý den
Základ staročeského jídelníčku byl jednoduchý. Chléb se pekl v mnoha domácnostech a kolem něj se běžný den často opravdu točil. Jedl se se sýrem, zapíjel se podmáslím nebo zákysem. Když zbyl, neputoval do koše. Byly z něj topinky, chlebová polévka nebo něco dalšího, podle toho, co bylo zrovna po ruce. Plýtvání se v takové kuchyni moc neodpouštělo.
Maso na stole rozhodně neleželo každý den. Často se udilo a častěji se podávalo v neděli, případně při větší příležitosti. Vedle toho ale existovalo množství jídel, která se bez masa obešla úplně. A právě u nich dnes lidé v názvech často tápou. Kuba, postní jídlo z krup, hub a česneku, se v některých rodinách drží hlavně o Vánocích.
Své umějí udělat i obyčejné kaše. Jahelná, pohanková, ovesná, krupicová. Vařily se z obilovin i luštěnin a pro chudší domácnosti to nebyla žádná nouzová výplň, ale běžná část týdne. A pučálka? Naklíčený hrách. Dnes ten název spíš vyloví pamětník nebo někdo, kdo staré recepty cíleně hledá. Před sto lety přitom šlo o docela obyčejné postní jídlo.
Sladká stránka staročeské kuchyně
Šetřilo se, jistě. Neznamená to ale, že by staročeská kuchyně byla jen o suchém chlebu a kaši. Sladká jídla měla v domácnostech pevné místo, jen se pekla podle sezony, zásob a peněz. Kynuté buchty, koláče s mákem nebo tvarohem, ovocné knedlíky, šišky s mákem: nebyla to cukrárenská nabídka, ale práce doma v kuchyni. V létě se pekly koláče s drobenkou, na podzim záviny s jablky. Když se urodilo, bývalo sladkého na stole zkrátka víc.
Mezi názvy, které dnes dovedou člověka zmást, patří boží milosti – smažené pečivo krájené na plátky nebo splétané do copánků a potom obalované v cukru. Název zní slavnostně, samotná příprava přitom nijak složitá nebyla.
Vařilo se hlavně z toho, co bylo doma, ve sklepě nebo na zahradě: jablka, hrušky, zelí, cibule, brambory. Kdo měl blízko do lesa, nosil jahody, maliny nebo borůvky. Žádná exotika, žádné složité postupy, někdy jen pár surovin na stole a hrnec na plotně. Přesto z toho vznikla jídla, která lidem zůstala v paměti dlouho poté, co jejich staré názvy začaly mizet.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Jíme jinak, Top recepty, Prima Fresh, Wikipedie