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Test znalostí staročeských jídel: Kdo překoná hranici 7/10 bodů, ten má přehled zkušených kuchařek

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Staročeská kuchyně je plná pokrmů, jejichž názvy dnes spousta lidí nezná, přesto je možná jedla u babičky každé prázdniny. Pučálka, škubánek, kyselo nebo boží milosti: buď je znáte, nebo vás kvíz pěkně zaskočí.
Fotografie buchet

Fotografie buchet

Zdroj: Foto: primaballerina85 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, buchty
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 02:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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