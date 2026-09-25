Test znalostí slovenského jazyka: Pro spoustu Čechů může 10 výrazů být záhadou

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Test znalostí slovenského jazyka: Pro spoustu Čechů může 10 výrazů být záhadouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čeština a slovenština patří do skupiny západoslovanských jazyků a jsou si velmi blízké. Přesto ale může být pro některé Čechy obtížné slovenským výrazům porozumět.
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Zdroj: Fotografie: Kiwiev / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
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