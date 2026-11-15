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Test znalostí regionálních specialit: Podle 10 otázek se ukáže, kdo zná pokrmy z různých koutů Česka

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Česká kuchyně není jen svíčková a knedlíky. Každý kraj si střeží vlastní recepty, které se předávají po generace a dnes lákají turisty stejně jako místní. Poznáte region podle typického pokrmu?
Fotografie frgálu

Fotografie frgálu

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, frgál
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 02:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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