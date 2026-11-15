Test znalostí regionálních specialit: Podle 10 otázek se ukáže, kdo zná pokrmy z různých koutů Česka

Česká kuchyně není jen svíčková a knedlíky. Každý kraj si střeží vlastní recepty, které se předávají po generace a dnes lákají turisty stejně jako místní. Poznáte region podle typického pokrmu?
Regionální kuchyně nevznikala podle trendů ani kvůli tomu, aby se dobře vyjímala na fotografii. Vařilo se z toho, co bylo doma, ve sklepě, na poli nebo zrovna v okolí. Na Valašsku a v Podkrkonoší hrálo roli drsnější počasí, horší půda i nutnost přečkat zimu. V nížinách se častěji pracovalo s moukou, mlékem nebo sádlem. Jenže dnes se mnoho takových jídel pohodlně schová pod širokou nálepku „česká kuchyně“, přestože jejich původ má poměrně přesnou adresu. A tady už se chybuje docela snadno.
Jídlo jako poznávací znamení kraje
Podle jídla se dá českými regiony cestovat skoro stejně dobře jako podle mapy, jen člověk častěji skončí u stolu než na vyhlídce. Projekt Czech Specials agentury CzechTourism s tím počítá už delší dobu a regionální pokrmy bere jako jeden z důvodů, proč lidé do konkrétních oblastí vůbec míří. Podobně o tom mluví i výzkum turistického regionu severní Moravy a Slezska. Ve studii Taťány Karáskové vychází, že návštěvníci nevnímají místní kuchyni pouze jako příjemný doplněk výletu. Berou ji jako součást toho, podle čeho si kraj zapamatují.
Valašský frgál má dnes evropské chráněné zeměpisné označení. Není to jen pěkně znějící údaj na etiketě, ale uznání vazby mezi receptem a místem, kde se tahle sladká specialita zabydlela. Olomoucké tvarůžky jsou pro změnu jediným českým sýrem s evropskou ochrannou známkou. Jihočeský kapr se na vánočním stole prokazatelně objevuje už od 17. století. Tato jídla se prostě neobjevila náhodou v nějaké kuchařce. Rostla z místních podmínek, z opakování, z domácností i hospodářství.
Na Valašsku se běžně sahalo po kysaném zelí, bramborách a ovčím sýru. V Podkrkonoší měly pevné místo houby, brambory a různé kaše. Každý kraj vařil trochu po svém, většinou z toho, co měl opravdu po ruce. Některé recepty přežily tak dlouho, až se z nich stala rychlá zkratka pro celý region.
Od jídla chudých po chráněnou specialitu
U řady dnešních specialit je zajímavé, jak nenápadně začínaly. Krkonošské kyselo má svůj základ v chlebovém kvásku, žádná exotická surovina to věru není. Frgál byl jednoduchý koláč z domácích surovin, jaký pekli valašští sedláci. Dnes se ta samá jídla objevují v restauracích jako vyhlášené místní pochoutky.
Podobný posun zažil pardubický perník. Dřív šlo o ceněný osobní dárek, často pečený doma a předávaný při výjimečných chvílích. Dnes na něj narazíte skoro na každé pouti, trhu nebo slavnosti. Chodské koláče se tradičně pekly hlavně na svatby a recept se měnil rodinu od rodiny. Takové drobné rozdíly bývají zrádné. Zvlášť ve chvíli, kdy má člověk v kvízu rychle přiřadit jídlo ke správnému kraji.
Některá jídla, která dnes působí jako samozřejmá celonárodní klasika, mají ve skutečnosti poměrně jasný regionální původ. Kdo zvládne alespoň 8 z 10, ten se v české kuchyni opravdu neztrácí.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů CzechTourism, Apetit Online, Kuchyně lidlu, Top Recepty
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