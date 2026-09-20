Test znalostí pro milovníky českých pohádek: Hranici 7 z 10 bodů nepřekročí jen tak někdo

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají české filmové pohádky v srdci. Čekají vás otázky na herce, postavy, režiséry i místa natáčení. Plný počet dají jen opravdoví znalci.
České filmové pohádky mají v našich domácnostech zvláštní postavení. Některé z nich známe prakticky od dětství, přesto si je dokážeme pustit znovu i po desítkách let. Stačí zaslechnout několik známých vět, zahlédnout princeznu v šatech nebo čerta s rohy a okamžitě víme, o jaký film jde. Kouzlo přitom nespočívá jen v příběhu. Velkou roli mají nezapomenutelní herci, nádherné kostýmy, české hrady a zámky, písničky i humor, který často pobaví děti stejně jako dospělé. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který ukáže, jak dobře pohádky znáte.
Každý má tu svou nejoblíbenější
Pohádky se pravidelně vracejí na televizní obrazovky. Největší tradici mají samozřejmě o Vánocích, kdy se jejich sledování stává téměř rituálem. Zatímco jedni nedají dopustit na klasiky z padesátých až osmdesátých let, jiní si oblíbili novější pohádkové příběhy. A není výjimkou, že celá rodina zná některé scény téměř nazpaměť. Není divu, že třeba Tři oříšky pro Popelku patří k neodmyslitelným součástem vánočních svátků a každoročně se k nim vracejí diváci v Česku i dalších evropských zemích.
Jednou z krásných ukázek staré české filmové školy je pohádka Byl jednou jeden král… z roku 1954. Režie se ujal Bořivoj Zeman a v hlavní roli krále Já I. exceluje Jan Werich. Po jeho boku se objevil Vlasta Burian jako královský rádce Atakdále a Milena Dvorská jako nejmladší dcera Maruška. Příběh vychází z pohádky Sůl nad zlato a začíná zdánlivě jednoduchou otázkou: jak moc má Maruška svého otce ráda? Její odpověď, že ho má ráda jako sůl, krále urazí natolik, že nechá sůl v celém království zakázat. Následky na sebe samozřejmě nenechají dlouho čekat.
Velký test znalostí Krkonošských pohádek: Kdo získá 10/10 bodů, ten je musí znát téměř nazpaměť
Na českých pohádkách je navíc krásné, že se jejich svět v průběhu desetiletí měnil, ale základ zůstával podobný. Vedle princezen, králů a čertů se objevovaly také modernější postavy a větší dávka humoru. Od Pyšné princezny přes Tři oříšky pro Popelku a S čerty nejsou žerty až po Princeznu ze mlejna, Anděla Páně nebo novější Princeznu zakletou v čase tak vznikla pestrá řada filmů, které si našly své diváky napříč generacemi.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Česká televize, Wikipedie, Postavy.cz
Tento příspěvek Test znalostí pro milovníky českých pohádek: Hranici 7 z 10 bodů nepřekročí jen tak někdo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.