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Test znalostí pro milovníky českých pohádek: Hranici 7 z 10 bodů nepřekročí jen tak někdo

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Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají české filmové pohádky v srdci. Čekají vás otázky na herce, postavy, režiséry i místa natáčení. Plný počet dají jen opravdoví znalci.
Fotografie Andrey Černé jako Elišky

Fotografie Andrey Černé jako Elišky

Zdroj: Foto: Česká televize (se souhlasem), Andrea Černá v roli Elišky v pohádce Princezna ze mlejna 2
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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