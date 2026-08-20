Test znalostí podle pořadu Na lovu: 10 otázek ukáže, zda byste dokázali porazit pana Lišáka

Dnes jsme si připravili kvíz inspirovaný soutěží Na lovu. Vaším úkolem bude prokázat všeobecný přehled a zjistit, zda byste v křesle soutěžícího obstáli proti Panu Lišákovi.
Vědomostní soutěž Na lovu patří mezi oblíbené televizní pořady, nejde v ní jen o to vědět co nejvíc, ale také umět zachovat klid a rychle reagovat. Česká verze britského formátu The Chase se na obrazovkách TV Nova poprvé objevila v srpnu 2021. Princip je jednoduchý: skupina soutěžících nejprve odpovídá na otázky a snaží se získat co nejvyšší částku. Poté se postaví proti jednomu z Lovců, který se jejich výhru pokusí získat zpět. V závěrečné části pak ti, kteří v soutěži zůstali, bojují společně proti Lovci ve finálové štvanici. Své vědomosti si na nečisto můžete vyzkoušet v našem kvízu na In-Lifestyle.
Pan Lišák, elegán s motýlkem, který umí kousat
Právě Lovci jsou hlavním kořením celé soutěže. Jde o zkušené kvízové hráče s mimořádně širokým všeobecným přehledem. V průběhu jednotlivých řad se v křesle Lovce vystřídali například Jiří Martínek alias Doktor Vševěd, Dagmar Jandová jako Kvízová dáma, Jakub Kvášovský neboli Kalkulátor, Viktorie Mertová alias Belladonna, Libor Šimůnek jako Bandita, Václav Slabyhoudek coby Pan Lišák a nově také Libor Bouček jako Žolík. Každý z nich má trochu jinou osobnost, styl hry i silné stránky.
Jedním z nejvýraznějších Lovců je Václav Slabyhoudek alias Pan Lišák. Na obrazovce ho poznáte podle elegantního oblečení, motýlku a typického klidného vystupování. Rozhodně ale nejde o žádného náhodného soutěžícího. Vystudoval evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a právo na Právnické fakultě UK. Pracuje jako právník ve státní správě a překladatel právních textů. Ve volném čase miluje hospodské kvízy, deskové hry a cestování a sleduje především fotbal, tenis a biatlon.
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Pan Lišák navíc patří k Lovcům, kteří si ze svých chyb dokážou udělat legraci. Jeho úspěšnost bývá nižší než u některých zkušenějších kolegů, ale rozhodně to neznamená, že by mu chyběly znalosti. Sám Václav Slabyhoudek například přiznal, že ho někdy zaskočí zdánlivě jednoduché otázky, třeba když má doplnit křestní jméno známé osobnosti. Zajímavé je také to, že podle jeho vlastního vyjádření mu naopak dobře vycházejí otázky týkající se rostlin. Silnou stránkou jsou u něj také cizí jazyky.
Teď přichází vaše chvíle. Připravili jsme 10 otázek z nejrůznějších oblastí, které stylem odpovídají všeobecnému přehledu, jaký se v soutěži Na lovu objevuje. Tak co, zvládli byste se postavit Panu Lišákovi?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech TVNova, Wikipedie, NationalGeographic, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí podle pořadu Na lovu: 10 otázek ukáže, kdo by dokázal porazit pana Lišáka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.