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Test znalostí o nakupování za socialismu: 10 otázek připomene, na co se čekalo ve frontách

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Dnešní nakupování je pro většinu lidí poměrně jednoduché. Přijdeme do supermarketu, vybereme si z desítek značek a variant a zboží zaplatíme. Za socialismu to však vypadalo jinak.
předměty socialismu

předměty socialismu

Zdroj: Foto: Se souhlasem České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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