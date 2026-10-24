Test znalostí o českých vánočních pohádkách: Je čas zjistit, zda máte přehled pomocí 10 otázek

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky českých pohádek. Otestujte, jak dobře znáte klasiky i novější pohádky, které nesmí chybět v každoročním vánočním programu.
České Vánoce si bez pohádek snad ani neumíme představit. Jakmile se na obrazovkách objeví Popelka, která se tajně vydává na ples, pyšná Krasomila nebo čert, jenž se vydá mezi lidi, mnozí z nás mají pocit, že svátky konečně začaly. Některé pohádky známe téměř nazpaměť, jejich hlášky si předáváme z generace na generaci a každoročně se k nim vracíme, přestože už dávno víme, jak celý příběh dopadne. V tom tkví jejich kouzlo. Dokážou nás totiž přenést zpátky do dětství a alespoň na chvíli nechat zapomenout na každodenní starosti. V našem kvízu na In-Lifestyle si můžete připomenout postavy, herce i různé zajímavosti.
České pohádky, které se staly součástí svátků
Česká filmová pohádka má dlouhou a bohatou tradici. Mezi nejoblíbenější klasiky patří snímky, které vznikly už před téměř půl stoletím, a přesto neztratily nic ze svého půvabu. Kdo by neznal Tři oříšky pro Popelku, v níž Libuše Šafránková okouzlila diváky jako odvážná a samostatná Popelka? Podobně nesmrtelná je Pyšná princezna, příběh krále Miroslava a princezny Krasomily, nebo pohádka Byl jednou jeden král…, která nás baví nejen laskavým humorem, ale také nezapomenutelnými hereckými výkony.
Obliba pohádek ovšem neskončila s příchodem revoluce. Také v novější době vznikly snímky, které se pevně usadily v našich vánočních televizních programech. Princezna ze mlejna přinesla příběh Elišky, Jindřicha a vodníka, zatímco Lotrando a Zubejda okouzlila diváky humorem, písničkami a neobvyklým příběhem o loupežnickém synovi a nemocné princezně. Své místo mezi oblíbenými tituly mají také Anděl Páně a jeho pokračování, které dokázaly, že tradiční pohádkové motivy mohou fungovat i v moderním pojetí.
Kvíz z českého jazyka a častých chyb: Se všemi z 10 otázek si poradí jen bývalí jedničkáři
Ať už dáváte přednost starým filmovým klasikám, čertovským příběhům, nebo novějším pohádkám, určitě máte svého favorita, kterého si během svátků nenecháte ujít. Ale dokážete si vybavit také drobné detaily, jména vedlejších postav, herecké představitele nebo okolnosti, za kterých se jednotlivé příběhy odehrávají? Připravili jsme pro vás 10 otázek o nejslavnějších českých pohádkách. Prověřte si, jestli je znáte opravdu tak dobře, jak si myslíte!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskáTelevize, Kinobox, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí o českých vánočních pohádkách: Je čas zjistit, kdo má přehled pomocí 10 otázek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.