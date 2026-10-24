Test znalostí o českých slovech, která mají více významů: Výsledek pod 7/10 bodů odhalí velké mezery

Test znalostí o českých slovech, která mají více významů: Výsledek pod 7/10 bodů odhalí velké mezeryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Dejan Krsmanovic / Creative Commons / Attribution 2.0
Článek byl publikován 24.10.2026 05:21
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