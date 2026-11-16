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Test znalostí nářečí z Beskyd: Místní výrazy v 10 otázkách mohou zaskočit většinu Čechů

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Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o beskydském nářečí. Slova jako galaty, fusky nebo kaj jsou pro místní naprostá samozřejmost. Zkuste, jestli víte, co znamenají.
Fotografie z Lysé hory

Fotografie z Lysé hory

Zdroj: Foto: Pudelek (Marcin Szala) / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, Lysá hora
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 03:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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