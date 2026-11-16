Test znalostí nářečí z Beskyd: Místní výrazy v 10 otázkách mohou zaskočit většinu Čechů

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o beskydském nářečí. Slova jako galaty, fusky nebo kaj jsou pro místní naprostá samozřejmost. Zkuste, jestli víte, co znamenají.
Ostravsko, Lašsko a Beskydy nikdy nebyly jazykově úplně klidné území. Čeština se tu dlouho míchala s polštinou, němčinou a slovenštinou, a to nejčastěji přes práci, trhy, sousedy, svatby, hospody a rodinné vazby. Výsledkem je mluva, která se špatně zavírá do jedné kolonky. Místní nad tím většinou nepřemýšlejí. Fajny, kaj, galaty nebo fusky se pořád ozvou. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz na výrazy typické pro oblast Beskyd.
Beskydské nářečí: řeč z kraje, kde se po staletí míjely i potkávaly čtyři kultury
Brát tato slova jen jako legrační materiál do kvízu by bylo dost málo. Drží se v nich kus paměti kraje: kdo tady žil, odkud přicházel, s kým se potkával a co zůstalo v řeči i ve chvíli, kdy se okolní svět dávno posunul jinam. Lašská, slezská a valašská nářečí proto nejsou pro jazykovědce pouhá okrajová zajímavost. Jsou stopou osídlení, práce i kulturního mísení. A možná proto zaujmou i člověka, který Beskydy zná hlavně z víkendových cest, z chalupy nebo jen jako zelený kus mapy.
Ostravštinu většina lidí v Česku pozná rychle. Někdy dřív podle melodie než podle konkrétních slov. Krátké samohlásky, tvrdší tempo, přízvuk, který se moc neschová. Pod touto známější vrstvou, slyšenou z televize nebo od kolegů z Ostravy, ale leží ještě další zásoba výrazů. Méně nápadná, a pro člověka odjinud občas zrádná. Co třeba šlojstek, lajbik nebo paryzol? A kdyby na vás někdo houkl rožni, došlo by vám hned, co chce?
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Beskydské nářečí se s ostravštinou v mnohém potkává, zaměnit jedno za druhé by ale nebylo přesné. Kraj pod Radhoštěm má vlastní slovník. Je v něm slyšet valašské prostředí, starý pasekářský život i blízkost slovenštiny z Vsetínska. Kdo má Valašsko v uchu, ten bude mít náskok. Úplnou jistotu ale stejně ne. Beskydské nářečí navíc ještě nezmizelo. Nezůstalo jen ve vzpomínkách starších lidí, i když právě přes babičky a dědy se k mladším dostává asi nejčastěji. Pro člověka z Čech může obyčejný rozhovor s místní babičkou místy znít skoro jako jiný jazyk.
Připravili jsme kvíz, ve kterém si můžete ověřit, jak dobře se v beskydských výrazech vyznáte. Zkuste odhadnout jejich význam a zjistit, jestli byste se pod Lysou horou domluvili bez delšího přemýšlení.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Valašsky.cz, Czechency, MUNI
Tento příspěvek Test znalostí beskydského nářečí: Slova jako galaty, fusky nebo kaj zaskočí většinu Pražáků byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.