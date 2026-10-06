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Test znalostí na téma skutečné ceny za socialismu: 10 otázek může překvapit i Čechy, kteří je zažili

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Za socialismu bylo levněji: to tvrdí mnozí pamětníci dodnes. Jenže čísla vyprávějí trochu jiný příběh. Kvíz o cenách základních potravin z roku 1989 prověří, jak dobře znáte skutečnou kupní sílu tehdejší koruny.
Fotografie z obchodu za socialismu

Fotografie z obchodu za socialismu

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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