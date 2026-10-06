Test znalostí na téma skutečné ceny za socialismu: 10 otázek může překvapit i Čechy, kteří je zažili

Za socialismu bylo levněji: to tvrdí mnozí pamětníci dodnes. Jenže čísla vyprávějí trochu jiný příběh. Kvíz o cenách základních potravin z roku 1989 prověří, jak dobře znáte skutečnou kupní sílu tehdejší koruny.
Průměrná měsíční mzda v Československu v roce 1989 činila 3 170 Kčs. Ceny základních potravin nastavoval stát a u řady položek se dlouho neměnily, což při zpětném pohledu může vypadat skoro idylicky. Jenomže obchod tehdy nevypadal jako dnešní supermarket. Sortiment byl užší, některé zboží se shánělo, na jiné se čekalo. Fronty nebyly žádná historka z filmu. Lepší káva, čokoláda nebo vybrané druhy masa se doma často objevily až při návštěvě, o svátcích nebo když se prostě povedlo je sehnat. Peníze nebyly vždy hlavní problém. Někdy zboží jednoduše neleželo na pultě.
Máslo jako luxus? Čísla umí překvapit
Dobře je to vidět na úplně obyčejném másle. Čtvrtkilové balení stálo v roce 1989 10 Kčs. Z průměrné mzdy se za ně tedy dalo koupit asi 317 kostek. Dnes za průměrnou výplatu vyjde másla víc než dvojnásobek, přes 700 balení. Kdyby se tehdejší cena převedla na dnešní kupní sílu, jedna čtvrtka másla by vyšla zhruba na 140 korun.
Podobně vychází i maso. Kilo chlazeného kuřete stálo 30 Kčs, což by v dnešních poměrech odpovídalo přibližně 400 korunám. V obchodech se přitom dnes kilo kuřecího běžně prodává zhruba kolem 80 korun. Vepřová šunka je proti roku 1989 dostupnější až o 400 procent. Ještě výraznější rozdíl vychází u tuzemáku nebo vína, kde propočty ukazují zlepšení až kolem 430 procent.
Kilo hladké mouky stálo 4,20 Kčs, jedno vejce 1,30 Kčs. Po přepočtu na dnešní kupní sílu by to znamenalo asi 54 korun za mouku a 16 korun za vejce. Pro srovnání: jedno vejce dnes obvykle stojí přibližně pět až šest korun. Běžný nákupní košík vyšel v roce 1989 asi na 63 Kčs, tedy zhruba na dvě procenta tehdejší mzdy. Dnes podobný nákup stojí kolem 270 korun, což představuje asi 0,8 procenta průměrného platu.
Co bylo opravdu drahé a co naopak
Největší překvapení se někdy schovává u položek, které si člověk v paměti nevybaví hned. Sto gramů zrnkové kávy stálo 24 Kčs. V dnešních penězích by to bylo zhruba 310 korun. Jablka, čokoláda nebo káva jsou dnes proti roku 1989 levnější přibližně o 450 procent. Z běžných základních potravin vychází hůř v podstatě jen kvalitní chléb, který je dnes oproti tehdejší reálné hodnotě dražší asi o 25 procent.
Levnější tehdy opravdu byly jiné věci. Nájem, kultura, část volnočasové zábavy. Lístek do kina, divadlo nebo tramvajenka stály ve srovnání s dneškem velmi málo. Jenže k tomu patřil i omezený výběr, horší dostupnost a celkem běžná zkušenost, že člověk nekoupil to, co si naplánoval, ale to, co zrovna bylo. V samotné cenovce se tato část reality neukáže.
Následující kvíz prověří, jak dobře dokážete odhadnout ceny z roku 1989. Některé otázky budou možná snadné, jiné mohou trochu rozhodit. Paměť na čísla není spolehlivá a vzpomínka na levné rohlíky umí překrýt zbytek účtenky. Kdo trefí většinu odpovědí, má přehled skoro jako pamětník. A kdo ne, nebude v tom zdaleka sám.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů CNN Prima News, TN, ČSÚ