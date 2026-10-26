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Test znalostí českých komedií: Úkolem je poznat co nejvíce z 10 filmů jen podle indicií

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Na dnešek jsme vytáhli filmový kvíz pro všechny, kdo mají české komedie trochu pod kůží. U každé otázky dostanete tři indicie: třeba jméno postavy, známou větu nebo místo, kde se děj odehrává. Z nich pak máte poznat správný film.
Fotografie Josefa Abrháma

Fotografie Josefa Abrháma

Zdroj: Foto: Miloslav Mirvald, Josef Abrhám v komedii Vrchní, prchni!
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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