Test znalostí českých komedií: Úkolem je poznat co nejvíce z 10 filmů jen podle indicií

Na dnešek jsme vytáhli filmový kvíz pro všechny, kdo mají české komedie trochu pod kůží. U každé otázky dostanete tři indicie: třeba jméno postavy, známou větu nebo místo, kde se děj odehrává. Z nich pak máte poznat správný film.
České komedie mají zvláštní schopnost rozesmát nás, i když už dávno víme, co přijde v následující scéně. Některé hlášky zlidověly natolik, že je používáme v běžných rozhovorech, a řadu filmů si s chutí pustíme znovu a znovu. Ať už jde o příběhy ze školních lavic, vesnické peripetie, rodinné dovolené nebo nejrůznější podvůdky, česká kinematografie má v zásobě spoustu komediálních pokladů. A na ně se zaměří náš dnešní kvíz na In-Lifestyle.
České komedie: poklad, který se neomrzí
Mezi nestárnoucí klasiky patří například Vrchní, prchni! z roku 1980, který režíroval Ladislav Smoljak podle scénáře Zdeňka Svěráka. Hlavní hrdina Dalibor Vrána, knihkupec a otec rodiny, se potýká s finančními problémy a přijde na neobvyklý způsob, jak si přivydělat. Využívá toho, že si ho lidé v restauracích spletou s číšníkem, a inkasuje od hostů peníze za útratu, kterou jim ve skutečnosti nenese. Z jednoduchého nápadu postupně vzniká řada komických situací a film dodnes těží z přesného pozorování lidských slabostí i ze Svěrákova osobitého humoru.
Velkou oblibu si získala také rodinná komedie S tebou mě baví svět z roku 1982. Režisérka Marie Poledňáková v ní poslala tři kamarády s jejich dětmi na zimní pánskou jízdu na horskou chalupu. Jenže zvládnout několik malých dětí, jejich potřeby i všemožné nečekané příhody se ukáže jako pořádná zkouška trpělivosti. Film si diváci oblíbili díky nezapomenutelným dětským postavám, zmatkům kolem péče o potomky i tomu, že tatínkové postupně poznávají, jak náročná může být každodenní rodičovská služba.
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Na své si přijdou také milovníci inteligentního slovního humoru, bláznivých zápletek a komedií, které si utahují z obyčejného života. Vzpomeňme na Marečku, podejte mi pero!, kde se tovární mistr vrací do školních lavic, na Jáchyme, hoď ho do stroje!, v němž hraje důležitou roli počítač a kondiciogram, nebo na vesnickou trilogii Slunce, seno…. A samozřejmě nesmíme zapomenout na Pelíšky, které propojují humor s rodinnými spory a atmosférou konce šedesátých let. Teď už ale dost vzpomínání. Dokážete deset českých komedií poznat podle několika indicií, aniž byste museli znát jejich názvy předem?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Test znalostí českých komedií: Úkolem je poznat co nejvíce z 10 filmů jen podle indicií byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.