Test znalostí české kinematografie: Pro opravdové filmové fanoušky by správné přiřazení rolí mělo být hračkou

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří, jak dobře znáte české herce a herečky. Vaším úkolem bude poznat konkrétního umělce podle filmů a rolí, ve kterých se objevil.
Český film má za sebou víc než století příběhů, postav a hereckých výkonů, které se divákům často uloží do hlavy pevněji než samotný děj. Němé grotesky, elegantní první republika, normalizační komedie, později porevoluční dramata – každé období mělo své známé tváře. Lidé je potkávali v kinech, v televizi, v reprízách v neděli odpoledne. Některé filmové hlášky se časem přesunuly až do běžné řeči. Poznat herce podle obličeje je ale pořád ta snazší část. Mnohem horší bývá vybavit si jméno herce jen podle jména postavy v daném filmu. A přesně to si vyzkoušíte v našem kvízu na In-Lifestyle.
Česká kinematografie a její tváře
Česká herecká scéna je v tomto směru širší, než se při běžném sledování filmů zdá. Řada herců měla těžiště hlavně v divadle a film pro ně představoval spíš další možnost než hlavní pracovní prostor. Přesto po nich v české kinematografii zůstaly role, které přežily celé dekády. Jiní se divákům spojili s jedinou postavou tak silně, že se od ní už skoro nedají odtrhnout. A vedle nich stojí herci a herečky, kteří procházeli komediemi, dramaty i pohádkami, objevovali se znovu a znovu, pokaždé trochu jinak.
Nejde přitom jen o domácí oblíbenost. Český film dal vzniknout také osobnostem, které překročily hranice zdejší scény. Některé obstály před českým publikem a současně si jich všimli i v zahraničí. Dějiny českého filmu proto nejsou pouhým seznamem premiér, archivních titulů a televizních repríz. Patří k nim i okamžiky, kdy česká tvorba zaujala mimo vlastní prostředí. A za těmi chvílemi vždy stáli konkrétní lidé před kamerou. Jména, která by filmový fanoušek měl mít někde v paměti schovaná.
Kvíz o českých a slovenských osobnostech: Češi se skóre nad 7/10 mají právo považovat se za odborníky
Pravidla kvízu jsou jednoduchá, ale ne úplně milosrdná. Dostanete několik nápověd – název filmu, roli, někdy další drobnost – a vaším úkolem bude určit správné jméno. Bez fotografie. Jen vy a to, co vám z českých filmů opravdu zůstalo v hlavě.
Poměrně rychle se při tom ukáže rozdíl mezi větou „někdy jsem to viděl“ a skutečnou orientací v české kinematografii. Hlavní postavy ze slavných filmů si většina diváků vybaví celkem snadno. Horší to začíná být u menších rolí, u snímků, které televize neopakuje každý rok, nebo u herců, jejichž nejsilnější filmový moment neležel zrovna uprostřed hlavního proudu. Zkuste určit, kdo se skrývá za vybranými rolemi a filmy. Půjde to bez jediné chyby?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Česká televize, FDb
Tento příspěvek Kvíz o českých hercích: Úkolem je poznat herce pouze podle jeho role. Více než 7/10 bodů je slušný výsledek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.