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Test z vyjmenovaných slov po P: Kdo prošel základní školou, měl by získat 10 z 10 bodů

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Vyjmenovaná slova nejsou jenom školním strašákem. Znáte stále pravidla, která vám pomohou vyhnout se chybám?
retro škola

retro škola

Zdroj: Foto: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 02:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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