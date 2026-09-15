Test vědomostí podle pořadu Chcete být milionářem: 15 otázek ukáže, zda byste vyhráli 10 000 000 Kč

Dnes jsme si připravili kvíz inspirovaný nejslavnější vědomostní soutěží v naší televizi. Vaším úkolem bude projít sérii otázek.
Pamatujete si ještě na legendární soutěž Chcete být milionářem? Když se v roce 2000 poprvé objevila na obrazovkách TV Nova, velmi rychle si získala obrovskou popularitu. Česká verze vycházela z britského formátu Who Wants to Be a Millionaire? a její princip byl jednoduchý, ale nesmírně napínavý. Soutěžící musel postupně správně odpovědět na patnáct otázek a každá další znamenala vyšší finanční odměnu. Nejvyšší výhra činila neuvěřitelných 10 milionů korun.
Horké křeslo, které si diváci rychle spojili s Novou
Říjen 2000. Na Nově se objevil pořad, který se v českých obývácích usadil skoro okamžitě. Chcete být milionářem? nepůsobilo na papíře nijak složitě: jeden soutěžící, moderátor naproti, patnáct otázek a tři možnosti nápovědy. Jenže před kamerou z toho vzniklo napětí, na které tehdejší televizní zábava nebyla úplně zvyklá. Stačila jedna špatná odpověď a cesta k milionům skončila pádem na mnohem nižší částku, někdy jen na pár tisíc korun.
Původní formát vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a velmi rychle se rozběhl do dalších zemí. Česká verze měla od začátku jednu výraznou oporu: Vladimíra Čecha. Jeho klidný projev, pauzy před potvrzením odpovědi i nenápadné napínání atmosféry k pořadu prostě patřily. Diváci ho třikrát za sebou zvolili nejoblíbenějším moderátorem v anketě Týtý. Po Čechovi se v pořadu vystřídali Martin Preiss, Ondřej Hejma a později Marek Vašut, který uváděl poslední sérii v letech 2016 a 2017.
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Záchytné body čekaly na páté, desáté a patnácté otázce, tedy u částek 10 000 Kč, 320 000 Kč a 10 000 000 Kč. Kdo se přes ně dostal, ten už o dané peníze nemohl přijít. Jenže projít všech patnáct otázek se v české verzi nepovedlo nikomu. Nejblíž byli dva soutěžící: Zdeněk Jánský v roce 2002 a Pavel Judas o rok později. Oba se dostali až ke třinácté otázce, kde šlo o 2 500 000 Kč. Dvě nápovědy už měli pryč, jistotu neměli, a tak hru raději ukončili.
Přemýšleli jste někdy, kam byste se v horkém křesle dostali vy? Otázky v soutěži braly znalosti opravdu zeširoka. Historie, přírodní vědy, zeměpis, kultura, sport, občas i něco, co člověk kdysi zaslechl a pak si to roky nevybavil. Úvodních pět otázek bývalo snesitelných, potom už se hra lámala. A mnohým soutěžícím došlo, že všeobecný přehled má i docela nečekané díry.
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Tento příspěvek Test vědomostí podle pořadu Chcete být milionářem: 15 otázek ukáže, kdo by vyhrál 10 000 000 Kč byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.