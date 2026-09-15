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Test vědomostí à la maturita z českého jazyka: Jedničkáři by měli snadno projít bez chyby

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Český jazyk patří mezi předměty, u kterých může člověk snadno získat pocit, že všechna pravidla přece dobře zná. Jakmile ale přijdou otázky, může narazit. Shoda přísudku s podmětem, interpunkce, větné členy nebo význam slov, to...
Test, tužka

Test, tužka

Zdroj: Foto: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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