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Test řeznických znalostí o mase: 10 otázek odhalí, kdo se vyzná jako profesionál a kdo zná maso jen z obchodu

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Víte, jaký kus patří na guláš a který na tatarák? Kvíz o mase a řeznickém řemesle prověří, co skutečně znáte.
Kuřecí maso porcované na prkénku

Kuřecí maso porcované na prkénku

Zdroj: Foto: Uživatel Dnor / Creative Commons / Public domain, kuřecí maso
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 03:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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