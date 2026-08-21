Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Test českého občanství nanečisto: 10 otázek pro cizince by Češi měli zodpovědět bez chyby

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Získat české občanství není jen otázkou toho, jak dlouho člověk v Česku žije. Uchazeči musí mimo jiné prokázat znalost českého jazyka a základní znalosti o České republice.
maturita z českého jazyka

maturita z českého jazyka

Zdroj: Foto: Magnific
Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Koupelna může vonět stejně nádherně jako hotelový pokoj. Postará se o to domácí směs ze surovin za pár korun
Koupelna může vonět stejně nádherně jako hotelový pokoj. Postará se o to domácí směs ze surovin za pár korun
Zvenku vypadá jako naprosto obyčejná garáž. Každému návštěvníkovi však po vstupu úžasem spadla čelist
Zvenku vypadá jako naprosto obyčejná garáž. Každému návštěvníkovi však po vstupu úžasem spadla čelist

Jak je známo, garáže slouží především pro zaparkování aut a případné uložení nepotřebných věcí. Dá se z...

Vodní kámen ze sprchové hlavice odstraníte bleskovým způsobem. Během chvíle bude opět vypadat jako nová
Vodní kámen ze sprchové hlavice odstraníte bleskovým způsobem. Během chvíle bude opět vypadat jako nová

Vodní kámen je to poslední, co ve své koupelně uvidíte rádi. Existuje ale jednoduchý trik, jak vyčistit...

Bohatou zásobu česneku na celý rok ovlivní správná doba výsadby. Rozhodování není snadné a za 5 minut bude 12
Bohatou zásobu česneku na celý rok ovlivní správná doba výsadby. Rozhodování není snadné a za 5 minut bude 12

Česnek je skvělou přísadou do jídel, protože má dochucovací vlastnosti. A pokud jste ho nestihli vypěstovat...

Podlahu vyčistíte levně a zcela bez chemie. Tento neobvyklý postup překvapí dokonce i zkušené babičky
Podlahu vyčistíte levně a zcela bez chemie. Tento neobvyklý postup překvapí dokonce i zkušené babičky

Umývání podlahy je snad pro každého samozřejmostí, obzvlášť pokud se na ní objeví viditelné nečistoty....

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.