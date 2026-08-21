Test českého občanství nanečisto: 10 otázek pro cizince by Češi měli zodpovědět bez chyby

Test českého občanství nanečisto: 10 otázek pro cizince by Češi měli zodpovědět bez chybyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
maturita z českého jazyka
Jak je známo, garáže slouží především pro zaparkování aut a případné uložení nepotřebných věcí. Dá se z...
Vodní kámen je to poslední, co ve své koupelně uvidíte rádi. Existuje ale jednoduchý trik, jak vyčistit...
Česnek je skvělou přísadou do jídel, protože má dochucovací vlastnosti. A pokud jste ho nestihli vypěstovat...
Umývání podlahy je snad pro každého samozřejmostí, obzvlášť pokud se na ní objeví viditelné nečistoty....
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Vodní kámen ze sprchové hlavice odstraníte bleskovým způsobem. Během chvíle bude opět vypadat jako nová
- Bohatou zásobu česneku na celý rok ovlivní správná doba výsadby. Rozhodování není snadné a za 5 minut bude 12
- Podlahu vyčistíte levně a zcela bez chemie. Tento neobvyklý postup překvapí dokonce i zkušené babičky
- Orchideje mohou zdravě prospívat 365 dní v roce. Ani shnilé kořeny ještě neznamenají jejich smrt a zklamání pěstitelů