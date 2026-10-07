Těsně před porodem sedla za volant! Charlotte Štiková se pustila do autoškoly

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Charlotte Štiková (30), která už brzy přivede na svět své miminko, rozhodně nezpomaluje. V osmém měsíci těhotenství se vrhla do autoškoly a absolvuje dokonce rychlokurz. Proč se rozhodla dělat řidičák právě teď? A co říká na své těhotenství nebo obnovený vztah se sestrou Ornellou? Řidičák na poslední chvíli
Zatímco jiné nastávající maminky v osmém měsíci už řeší hlavně porodní tašku, Charlotte Štiková řeší volant, testy a závěrečné jízdy. K získání řidičáku ji žene hlavně praktická stránka mateřství. „Já pak nechci vlastně s miminkem jezdit pořád k doktorovi jako s Boltem. Manžel má hodně práce, takže nemůžeme být spolu nonstop. Potřebuju vlastně auto,“ vysvětlila.
Autoškola přitom pro Charlotte není úplně neznámé prostředí. Už v minulosti si ji vyzkoušela v televizním pořadu, tehdy ale její první jízda podle jejích vlastních slov nedopadla. Dnes už má jasno. „Já si myslím, že je dobře, že se to nějak nedokončilo. V tu dobu bych se možná i zabila. Takže je lepší, že ten čas přišel teď,“ přiznala s nadsázkou. Těhotenství bez chutí, zato s nízkým tlakem
Charlotte přiznala, že samotné těhotenství si zatím užívá relativně v klidu, i když ji začíná limitovat fyzická stránka. „Chutě já vůbec právě nemám, až mě to mrzí. Já v podstatě ani nemám moc chuť k jídlu,“ prozradila. Největší problém jí tak dělá únava a nízký tlak. „Člověk je fyzicky takový úplně nefunkční. Ujdu kousíček a jsem hotová. Začne mi hučet v uších, zase mám ten nízký tlak,“ popsala. Se sestrou opět drží při sobě
Velkým tématem je také její obnovený vztah se sestrou Ornellou. Po období, kdy spolu sestry nemluvily, se podle Charlotte podařilo vztahy výrazně urovnat. „Jsem hrozně ráda, že zase máme takový ten krásný sesterský vztah. To, jak jsme se třeba chviličku nebavily, bylo úplně zbytečné,“ řekla otevřeně.
Zároveň však Charlotte odmítá, že by jí Ornella nahrazovala matku. „Ona mi nekompenzuje tu mámu, ale spíš jsem hrozně ráda, že zase máme takový ten krásný sesterský vztah,“ zdůraznila. A právě rodinné vztahy jsou podle ní dnes definitivně vyjasněné. „Shodly jsme se na tom, že vlastně s tou naší matkou se bavit prostě nedá. To není jenom diagnóza. Tam je prostě to zlo,“ dodala velmi ostře. Zdroj: Aplausin.cz