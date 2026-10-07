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Těsně před porodem sedla za volant! Charlotte Štiková se pustila do autoškoly

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Charlotte Štiková (30), která už brzy přivede na svět své miminko, rozhodně nezpomaluje. V osmém měsíci těhotenství se vrhla do autoškoly a absolvuje dokonce rychlokurz. Proč se rozhodla dělat řidičák právě teď? A co říká na své těhotenství nebo obnovený vztah se sestrou Ornellou?
Scharlotte Stefan - v autoškole s těhotenským bříškem.

Scharlotte Stefan - v autoškole s těhotenským bříškem.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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