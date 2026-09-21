Termostaty nahrazují chytřejší řešení. Za pět let může domácnost ušetřit i 40 tisíc korun

Topná sezóna je za dveřmi a většina českých domácností uvažuje, jak ušetřit za topení. Jednou z možností je doplnit vytápění o modernější regulaci, která dokáže reagovat také na venkovní teplotu.
Úspora energií za vytápění nemusí představovat snížení teploty v místnostech
Podzim je tu a s ním se nezadržitelně blíží také topná sezóna. Mnohé domácnosti už během minulých dnů poprvé přitopily, a tak většina z nás přemýšlí, jakým způsobem letos ušetřit za vytápění.
Snížit roční výdaje za vytápění nemusí představovat výměnu tepelného zdroje ani snížení teploty v jednotlivých místnostech a tím také snížit komfort. Výraznou úsporou mohou představovat také ekvitermní regulace vytápění, které upravují teplotu topné vody podle venkovní teploty.
U některých topných systémů však nemusí regulace podle teploty v místnosti využít veškerý potenciál efektivního řízení vytápění.
Většina českých domácností je zatím vybavena klasickými termostaty, které mají zajistit výrazné úspory. Regulace teploty u nich funguje v okamžiku, kdy teplota klesne nebo stoupne na požadovanou úroveň. V důsledku toho pak kotel pracuje nárazově, což vede k vyšší spotřebě energie.
Termostaty nahrazují chytřejší řešení – Klasické termostaty nahrazuje ekvitermní regulace. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Klasické termostaty nahrazuje ekvitermní regulace
Spotřebu energie může upravit ekvitermní regulace. Ta funguje na jednoduchém principu, kdy teplotu topné vody v podlahovém topení a radiátorech upravuje podle venkovní teploty. Ve chvíli, kdy klesnou venkovní teploty pod určitou úroveň, systém automaticky zvýší teplotu topné vody. Ve chvíli, kdy se venku oteplí, systém teplotu topné vody sníží.
Schopnost reakce s předstihem je klíčovým rozdílem oproti klasickému termostatu na radiátorech. Ekvitermní regulace reaguje ještě dříve, než se změna venkovní teploty projeví v interiéru.
Princip fungování stojí na ekvitermní křivce, která popisuje vztah mezi venkovní a vnitřní teplotou a tepelnými ztrátami domu. Výsledkem výpočtu tepla je teplota topné vody, kterou systém automaticky vypočítává a na základě toho automaticky upravuje vytápění.
Kdy o ekvitermní regulaci přemýšlet?
Dnes už je ekvitermní regulace poměrně rozšířeným řešením, které je možné použít s libovolným typem otopného zdroje. Největší úspory mohou dosáhnout domácnosti, které vytápějí nemovitost kondenzačním plynovým kotlem, který pracuje s nízkou teplotou otopné vody.
Kombinovat ji však můžete také s tepelnými čerpadly. Mnoho domácností používá ekvitermní regulaci i v případě vytápění pomocí podlahového topení, kde hraje velkou roli jeho dlouhá tepelná setrvačnost, takže změna nastavení se v místnosti projeví až s určitým zpožděním. Tím dochází k častému přetápění místností.
Kolik je možné pomocí ekvitermní regulace ročně ušetřit?
Obecně lze říct, že při přechodu z klasických termostatů na ekvitermní regulaci mohou české domácnosti ušetřit tisíce korun ročně. Pokud se jedná o vytápění velkého rodinného domu pomocí plynového kondenzačního kotle, který ročně spotřebuje 22 MWh plynu, je možné při aktuálních cenách plynu zaplatit přibližně 40 tis. korun ročně.
Při použití ekvitermní regulace dojde k úspoře asi 10-25 procent. Pokud budeme počítat s úsporou kolem 20 procent, lze ušetřit až 8 tisíc korun ročně. Za 5 let je možné reálně ušetřit až 40 tisíc korun.
Jaká je návratnost?
Investice do ekvitermní regulace se pohybuje mezi 10 až 25 tisíci korunami v závislosti na tom, zda dáte přednost základnímu modelu nebo dáte přednost prémiovému řešení s chytrými integracemi a připojením k WiFi. Cena ekvitermní regulace se liší podle typu systému, rozsahu instalace a konkrétního výrobce. Při roční úspoře 8 tisíc korun se ekvitermní regulace vyplatí už po 3 až 4 letech používání.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Přemýšlíte-li o modernizaci vytápění, nezačínejte vždy výměnou celého topného systému. Správně nastavená regulace může pomoci snížit spotřebu energie i bez výrazného omezení tepelného komfortu. Před pořízením konkrétního řešení si proto nechte posoudit, zda je vhodné právě pro váš typ vytápění a nemovitosti.
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
Termostaty nahrazují chytřejší řešení. Za pět let může domácnost ušetřit i 40 tisíc korun
PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...