Tereza Kostková opět potvrdila svůj vytříbený módní vkus. Z jejího nádherného kostýmku jsou fanoušci nadšení

Tereza Kostková potvrdila, že letošní řada StarDance bude pro ni i Marka Ebena poslední. Vedle silného oznámení zaujala i velmi přesnou módní volbou.
Tereza Kostková patří ke StarDance stejně neodmyslitelně jako taneční parket nebo Marek Eben. Na představení 14. ročníku oblíbené soutěže dorazila po boku svého dlouholetého moderátorského kolegy a nejen nás v redakci In-Lifestyle zaujala svým elegantním outfitem. Tentokrát sáhla po vínovém kalhotovém kostýmku, který rozhodně nepůsobil nudně ani usedle.
Poslední StarDance s Ebenem a Kostkovou
Setkání se konalo při představení čtrnáctého ročníku StarDance. Pro Terezu Kostkovou a Marka Ebena je letošní řada výjimečná také tím, že půjde o jejich poslední společné moderování. Dvojice provází taneční soutěží od jejího prvního ročníku v roce 2006 a po letech se tak rozhodla tuto společnou kapitolu uzavřít.
Čtrnáctá řada StarDance opět nabídne deset tanečních párů a diváci se na ni mohou těšit od října. Kostková s Ebenem před sebou mají poslední sérii večerů na tanečním parketu. A zatímco diváci budou sledovat především výkony soutěžících, na představení nové řady poutala Tereza pozornost také svým povedeným vínovým kostýmkem.
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Vínový kostýmek doplnila něžnou růžovou
Tereza na představení dalšího ročníku StarDance zvolila kalhotový kostým ve výrazné vínové barvě s jemným světle růžovým proužkem. Kalhoty mají široký střih a k nim moderátorka oblékla volné kratší sáčko ve stejné barvě. Zajímavým detailem je přiznaný dlouhý pásek, který je rovněž ve vínovém odstínu a celý model díky němu působí ještě propracovaněji.
Pod sáčko si Tereza vzala světle růžovou halenku. Právě její jemná barva vytvořila příjemný kontrast k výrazné vínové. Celkový outfit díky tomu nepůsobí příliš těžce. Kostým má přitom dostatečně výrazný střih i barvu, takže nebylo potřeba přidávat mnoho dalších doplňků. Herečka a moderátorka opět dokázala, že má pro módu bezpochyby cit.
Na In-Lifestyle nás zajímal i názor našich čtenářek, proto jsme je prostřednictví e-mailu oslovili s tím, aby se vyjádřily k volbě outfitu Terezy Kostkové.
„Vínová Tereze padne. Moc se mi líbí hlavně ten široký střih kalhot a růžová halenka to celé krásně zjemňuje.“ – čtenářka Jana T.
„Kostýmek je elegantní a Tereza v něm vypadá opravdu šik, ostatně jí sluší skoro všechno. Ale já jsem spíš zastánce sukní a obecně šatů, je to prostě víc ženské.“ – čtenářka Petra L.
„Líbí se mi kombinace vínové a světle růžové. Je to elegantní, ale zároveň moderní. Tereza podle mě zvolila na představení StarDance skvělý outfit.“ – čtenářka Lenka M.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Tereza Kostková opět potvrdila svůj vytříbený módní vkus. Vínový kostýmek jí sedl jako ulitý byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.