Tereza Bledá doma dominovala. V UFC poznala, jak tvrdý je skok mezi elitu

Na české scéně působila Bledá dlouho téměř nezastavitelně. Ještě jako osmnáctiletá porazila v projektu OKTAGON Underground Lucii Pudilovou i Lucii Szabovou. V profesionálním MMA pak poskládala v OKTAGONu bilanci 5-0 a stala se šampionkou muší váhy.
Pudilová, Szabová a titul
Bledá se na domácí scéně dostala nahoru mimořádně rychle. Na konci roku 2021 nastoupila na OKTAGONu 30 do historicky prvního ženského titulového zápasu organizace proti Mabelly Limě. Brazilku ukončila už v prvním kole a do další fáze kariéry odcházela jako neporažená šampionka.
Další zastávkou byla Dana White’s Contender Series. V září 2022 porazila Nayaru Maiu jednomyslným rozhodnutím, smlouvu však bezprostředně po zápase nedostala. Bledá později v rozhovoru pro oficiální web UFC popsala, že ji rozhodnutí zklamalo. Čekání nakonec trvalo jen několik týdnů a přišla nabídka na debut přímo v UFC.
Do nejslavnější organizace světa tak vstupovala ve dvaceti letech s profesionální bilancí 6-0. Domácí výsledky jí otevřely dveře, jenže první soupeřka okamžitě ukázala rozdíl mezi rychlým evropským vzestupem a konkurencí v UFC.
UFC změnilo měřítko
Natalia Silva ukončila Bledou při jejím debutu ve třetím kole a připravila jí první profesionální porážku. S odstupem je vidět, jak těžká soupeřka na Češku čekala. Silva následně pokračovala ve vítězné sérii a vypracovala se mezi nejlepší bojovnice muší váhy UFC.
Bledá odpověděla v červnu 2023 proti Gabrielle Fernandes. Tentokrát zvládla všechna tři kola a jednomyslným rozhodnutím si připsala první vítězství v UFC.
Pak přišly zdravotní problémy. Bledá se po výhře nad Fernandes do klece vrátila až po dlouhé pauze. V prosinci 2025 ji Jamey-Lyn Horth ukončila údery už v prvním kole. Trenér André Reinders následně uvedl, že Bledé při jednom z neúspěšných pokusů o takedown znovu vypovědělo koleno a čekala ji operace přetrženého křížového vazu.
Dosavadní cesta Terezy Bledé dobře ukazuje, jak tvrdý může být přechod z domácí špičky do UFC. V Česku sbírala výhry, porazila známá jména a získala titul ještě ve velmi mladém věku. Mezi světovou elitou zatím kromě soupeřek bojovala také s dlouhými zdravotními pauzami. Pokud se jí podaří vrátit bez dalších problémů, pořád má dost času ukázat, kam až může v UFC dojít.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková