Teplota vzduchu 30 °C, teplota moře 27 °C. Tato destinace je v září nejkrásnější a nejlevnější

Návod, jak si prodloužit léto
Pokud máte pocit, že s posledním srpnovým dnem končí také možnost užít si opravdovou letní dovolenou, na turecké riviéře byste rychle změnili názor.
Září je totiž jedním z měsíců, kdy se zde potkává téměř všechno, co si člověk od dovolené u moře přeje. Vzduch se během dne stále běžně ohřívá na hodnotu kolem třiceti stupňů, moře zůstává nádherně teplé a slunce má ještě dost síly. Zároveň ale pomalu mizí největší nápor turistů, který přichází v červenci a srpnu. Například v oblasti Alanye se dlouhodobé průměry pohybují kolem 29 až 31 °C a teplota moře dosahuje přibližně 27 °C.
Pláže už nejsou tak přeplněné, ulice se nezaplňují od rána do večera a výlety k historickým památkám se dají absolvovat bez toho, abyste měli pocit, že soutěžíte s dalšími stovkami lidí o nejlepší fotografii. Kdo nechce dovolenou strávit pouze v hotelovém resortu, má ještě jednu možnost. Stačí se vydat kousek dál od známých turistických center a objevit malé zátoky, vesnice a pláže, kde Turecko působí úplně jinak.
Antalya: začněte tam, kde se potkává moře s historií
Pokud jedete na tureckou riviéru poprvé, byla by škoda vynechat Antalyi. Obrovské město je přirozeným vstupem do celé oblasti a zároveň místem, kde se dá během jediného dne spojit koupání, historie, nakupování i večerní posezení.
Turecké ministerstvo kultury označuje Antalyi přímo za srdce turecké riviéry a upozorňuje na kombinaci dlouhého pobřeží, pláží, starověkých měst, přístavů, zátok a zelených hor.
Za návštěvu rozhodně stojí především staré město Kaleiçi, kde se můžete proplétat úzkými uličkami mezi historickými domy, malými obchůdky a restauracemi. Poté stačí sejít k přístavu a sledovat, jak se slunce pomalu sklání nad Středozemním mořem. Přes den můžete zamířit na Konyaaltı nebo Lara Beach, večer si dát tradiční turecké jídlo a skleničku čaje.
Alanya nabídne hrad, pláže a moře teplé jako ve vaně
Jedním z nejznámějších míst celé turecké riviéry je Alanya. Její dominantou je
mohutný hrad tyčící se nad pobřežím a pod ním se rozkládá slavná Kleopatřina pláž. Právě tady si můžete dopřát přesně ten druh dovolené, který si většina lidí představí pod slovem Turecko – dlouhá pláž, teplé moře, palmy, restaurace a hotely.
Září má v Alanyi jednu obrovskou výhodu. Moře je po celém létě prohřáté a jeho průměrná teplota se pohybuje kolem 27 °C. Podle dlouhodobých údajů se denní teploty pohybují přibližně kolem 29 až 31 °C. Pro milovníky koupání je to téměř ideální kombinace.
Side: antické ruiny pár kroků od moře
Side je ideální volbou pro ty, kteří si nedokážou vybrat mezi dovolenou u moře a poznávacím zájezdem. Tohle starověké město totiž leží přímo na pobřeží. Zatímco se koupete ve Středozemním moři, můžete mít jen několik minut chůze od sebe antické památky.
Starobylé město Side | Zdroj: Pandora Pictures / Shutterstock
Nejznámější jsou ruiny chrámu Apollóna a Athény, mohutné antické divadlo a pozůstatky někdejšího přístavního města. Side patřilo mezi významná centra starověké Pamfýlie a jeho historie sahá až do 7. století před naším letopočtem. Kemer: hory, borovice a tyrkysové zátoky
Kdo má rád trochu dramatičtější krajinu, měl by zamířit do Kemeru.
Pobřeží je zde sevřené mezi mořem a pohořím Taurus a právě kombinace vysokých hor, borovicových lesů a tyrkysového moře dává této části riviéry nezaměnitelnou atmosféru.
Kemer samotný je poměrně rušné letovisko, ale v jeho okolí najdete místa, kde se dá od hotelových komplexů na chvíli utéct. Jedním z nich je například Phaselis, starověké město s pozůstatky staveb rozesetými v krásné přírodě. A co je na něm nejlepší? Po prohlídce ruin nemusíte nikam daleko cestovat za koupáním. Historie a moře jsou tady doslova vedle sebe.
Çıralı: tady už začíná Turecko bez hotelových mrakodrapů
A právě Çıralı patří mezi místa, která bych doporučila každému, kdo chce poznat klidnější tvář turecké riviéry. Leží mezi horami a dlouhou oblázkovou pláží a na rozdíl od velkých letovisek zde převažují menší penziony, restaurace a zeleň. Oblast je známá také ochranou pláže, která je významným hnízdištěm karety obecné.
Člověk tady rychle získá pocit, že se ocitl v úplně jiném Turecku. Žádné obrovské hotelové komplexy, žádná dlouhá řada obchodů a hlučných klubů.
Místo toho citrusové zahrady, hory, kola, malé restaurace a dlouhá pláž. Věčný plamen Chiméry. Oheň ze zemního plynu, který nepřetržitě hoří již více než 2 500 let poblíž pobřežního města Cirali v Antalyi. v Turecku. | Zdroj: mustafaolgun / Shutterstock
A pak je tu ještě
Olympos a nedaleká Chiméra, tedy místo, kde ze země už po staletí šlehají přirozené plameny. Čıralı tak není pouze destinací pro povalování u vody. Je to místo, kde se dá kombinovat příroda, historie, moře a trochu dobrodružství. A pak jsou tu místa, o kterých se tolik nemluví
Pokud opravdu toužíte po klidu, nemusíte zůstat u známých názvů. Zajímavou alternativou je například oblast
Gazipaşa východně od Alanye. Je méně spojovaná s klasickým masovým turismem a může být zajímavou volbou pro ty, kteří chtějí být dál od hlavních resortů.
Na opačné straně tureckého pobřeží pak stojí za zvážení
Bozburunský poloostrov, zejména vesničky Söğüt, Selimiye nebo Bozburun. Ty už geograficky leží spíše v širší oblasti tureckého jihozápadu než v užším vymezení Antalyjské riviéry, ale pro milovníky klidného pobřeží jsou mimořádně zajímavé.
Proč právě září?
Největším argumentem pro zářijovou dovolenou je samozřejmě počasí. Voda je po několika měsících horka dokonale vyhřátá a na antalyjském pobřeží se její teplota v září pohybuje zhruba mezi 26 a 28 °C. Vzduch se podle konkrétního místa a průběhu měsíce pohybuje přibližně kolem 29 až 32 °C. Září ale přináší ještě jednu výhodu. Po sezoně se postupně mění tempo celé destinace. Hotely, restaurace i turistické atrakce fungují, jen tlak hlavní sezony pomalu polevuje.
Turecká riviéra v září nabízí moře teplé téměř jako vyhřátá vana, třicetistupňové dny, nádhernou přírodu, antické památky i malé vesnice, kde se turistický ruch zpomaluje.
Zdroje článku:
beachesforkings.com, theguardian.com, kirmanpremium.com, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková