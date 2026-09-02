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Teplota vzduchu 30 °C, teplota moře 27 °C. Tato destinace je v září nejkrásnější a nejlevnější

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Léto tu v září rozhodně nekončí. Turecká riviéra nabízí stále rozpálené pláže, moře kolem 27 °C a večery, které lákají k venkovnímu posezení. Navíc po hlavní sezoně ubývá turistů a ceny ubytování často klesají. Stačí jen vědět, kam vyrazit.
Teplota vzduchu 30 °C, teplota moře 27 °C. Tato destinace je v září nejkrásnější a nejlevnější

Teplota vzduchu 30 °C, teplota moře 27 °C. Tato destinace je v září nejkrásnější a nejlevnější

Zdroj: thehakanarslan / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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