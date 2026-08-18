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Tepelné čerpadlo platit nemusí, kotel na uhlí ano. EU chce od českých domácností až 9 000 Kč ročně

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Češi by se měli připravit na nové poplatky, jejichž zavedení v současné době zvažuje Evropská unie. Týkat se budou především vytápění fosilními palivy.
Tepelné čerpadlo platit nemusí, kotel na uhlí ano. EU chce od českých domácností až 9 000 Kč ročně

Tepelné čerpadlo platit nemusí, kotel na uhlí ano. EU chce od českých domácností až 9 000 Kč ročně

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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